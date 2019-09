Glückliche Absolventen

Am Bildungszentrum Weser-Egge haben 72 Auszubildende erfolgreich abgeschlossen

Brakel. 44 Gesundheits-und Krankenpflegerinnen und -pfleger, 25 Altenpflegerinnen und -pfleger sowie jeweils eine Medizinische Fachangestellte, eine Kauffrau für Büromanagement und ein IT-Systemintegrator erhielten im Bildungszentrum Weser-Egge ihre Abschlusszeugnisse nach erfolgreich bestandenen Examen. Geschäftsführer Christian Jostes gratulierte allen Absolventen zu ihren guten Leistungen, die sie nun in ein langes Berufsleben einbringen können. Er dankte den frisch Examinierten für ihre Berufswahl, die von großer Bedeutung für die Region sei.

Alle angetretenen Prüflinge haben bereits Dienstverträge unterschrieben. Auch der Vertreter der Prüfungsvorsitzenden Dr. Ronald Woltering unterstrich den hohen Bedarf an Pflegefachkräften in der Gesellschaft. Eine besondere Ehrung galt zwei sehr erfolgreichen Prüflingen. Als Jahrgangsbeste in der Altenpflege schnitt Elke Dierkes ab, die ihre praktische Unterweisung bei den Caritas Pflegestationen erhielt. Die besten Prüfungsergebnisse als Gesundheits- und Krankenpflegerin erzielte Irina Martens. Sie hatte die praktische Ausbildung im Klinikum Weser-Egge Höxter absolviert. Beide erhielten ein besonderes Präsent für die hervorragenden Leistungen.