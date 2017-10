Minden. Am Donnerstag, 5. Oktober, 17 Uhr und am Mittwoch, 11. Oktober 12:45 Uhr finden im Mindener Museum die ersten beiden öffentlichen Führungen durch die neue Sonderausstellung „Glaube, Liebe, Vaterland – 150 Jahre Deutsches Rotes Kreuz Minden“ statt.

1867 wird in Minden ein Vaterländischer Frauenverein vom Roten Kreuz gegründet, einer der ersten in Westfalen und im damaligen Deutschen Reich. 1889 bildet sich eine Sanitätskolonne, die zunächst zum Kriegerverein gehört. Beide Institutionen sind die historischen Wurzeln des heutigen DRK-Ortsvereins. Lange Zeit sind die verschiedenen Aufgaben des Roten Kreuzes zwischen den Geschlechtern nach traditionellen Rollen verteilt: Männer sind als Krankenträger und Sanitäter im Kriegsfall auch an vorderster Front tätig. Frauen arbeiten meist im Hintergrund. Sie versorgen und pflegen die Verwundeten und Kranken und kümmern sich um Verbandsmaterial und medizinische Instrumente.

Heute können sich Frauen und Männer gleichermaßen für den Beruf des Sanitäters oder Krankenpflegers entscheiden. In der Führung am Donnerstag, 5.10. um 17 Uhr, gibt es einen ausführlichen Überblick über die spannende, 150jährige Geschichte, die auch zentrale Aufgabenfelder der Gegenwart wie die Erste-Hilfe-Ausbildung, den Rettungsdienst oder den Katastrophenschutz umfasst. Die halbstündige Mittagspausenführung am Mittwoch, 11.10. 12:45 Uhr werden entscheidende Weichstellungen in der Geschichte des Roten Kreuzes von seiner Gründung 1863 bis heute beleuchtet. Nähere Informationen zur Ausstellung und zu den Kosten der Führungen gibt es unter www.mindenermuseum.de.

Mindener Museum, Di – So 12-18 Uhr; Sonderöffnungszeiten für Gruppen.

Weitere Infos unter www.mindenermuseum.de oder 0571 / 9724020 oder museum@minden.de.

Fototext:

Übung des Rot-Kreuz-Kreisverbandes in Hartum, um 1930

(Foto: © DRK OV Minden/pr)