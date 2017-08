Gladiatoren-Tag im Freilichtmuseum Oerlinghausen

Oerlinghausen. Am 13. August geht es im Archäologischen Freilichtmuseum (AFM) heiß her. GladiatorenZwischen 12:00 und 18:00 Uhr dreht sich hier nämlich alles um die römische Gladiatur!

Die Begeisterung der breiten Massen für ein so blutiges Spektakel ist einmalig in der Geschichte. Doch auch wenn heute keine Menschen mehr bis zum Tod in der Arena gegeneinander kämpfen, strahlen moderne, „unblutige“ Sportveranstaltungen im Fußballstadion oder auf der Formel 1-Rennstrecke eine ähnliche Faszination auf uns aus. Gerade Kampfsportler werden häufig als „moderne Gladiatoren“ bezeichnet.

Doch wie lebten die echten Gladiatoren im alten Rom? Gab es auch weibliche Gladiatoren? Und warum nannte man sie „Getreidefresser“? Diesen und weiteren Fragen gehen wir am 2-Gladiatoren-im-KampfGladiatoren-Tag im Freilichtmuseum nach.

In diesem Sinne erwarten die Besucher „Brot und Spiele“: Die Hamburger Gruppe „LUDUS NEMESIS“ präsentiert die antike Kampfkunst anhand spektakulärer Schaukampf-Vorführungen.Zudem können sich Kinder der Ausbildung in der „Kinder-Gladiatorenschule“ stellen. Neben Römischen Spielen und Kurzführungen durch die Ausstellung ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt: In der Caupona werden römische Getränke ausgeschenkt, Besucher können ihr eigenes Brot nach römischer Rezeptur backen und der Foodtruck des vegetarischen Restaurants „Vera Veggie Detmold“ wird vor Ort sein, um die Besucher mit einer Gladiatoren-Verpflegung zu verköstigen.

Ablaufplan-Gladiatorentag-2017

Archäologisches Freilichtmuseum

Am Barkhauser Berg 2–6 – 33813 Oerlinghausen – 05202 490498 – www.afm-oerlinghausen.de

Bild 1: rechtfrei

Bild 2: © Uwe Taechl