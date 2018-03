Streitschlichter an der OGS-Lügde ausgebildet

Lügde. Jeder, der schon mal in der Pausenzeit auf einem Schulhof war, weiß: Kinder können sehr gemein zueinander sein. Ob es der Streit darum ist, wer mit dem Ball spielen darf, oder, ob die beste Freundin plötzlich eine neue beste Freundin hat. Nicht immer bleibt es bei bösen, verletzenden Worten. Auch Schupsen, Beinstellen und kleine Rangeleien gehören zum Alltag einer Grundschule. „Kinder in dem Alter haben häufig Schwierigkeiten, ihre Wut oder Frustration friedlich auszudrücken. Stattdessen wird ein Streit vom Zaun gebrochen“, weiß Regina Siegmann, Erzieherin in der Offenen Ganztagsschulde der Johanniter in Lügde. Um das zu ändern, hat das Team der OGS nun Streitschlichter ausgebildet zusammen mit angehenden Erzieherinnen des Berufskollegs Brakel des Kreises Höxter.

„Gibt es Streit? Wir sind bereit!“, ist das Motto der neuen Streitschlichter. Damit auch jeder sie auf dem Schulhof erkennt, tragen die Streitschlichter-Westen und einen Button. So ausgerüstet, mischen sich die sieben Grundschulkinder nun fleißig ein, wenn sich ihre Mitschüler mal wieder nicht vertragen. „Wir fragen zuerst, was passiert ist. Und hören immer beiden Seiten zu“, erzählt Streitschlichterin Bahar (9). Und natürlich mahnen und erinnern sie dran, dass Streitigkeiten nicht mit Beleidigungen und Rangeleien geklärt werden. Am Ende machen die Schlichter den Streithähnen einen Vorschlag, wie der Konflikt gelöst werden kann. „Ich schlage vor, dass die Kinder abwechselnd mit dem Ball spielen oder sie sich eine Zeitlang aus dem Weg“, berichtet Bahar.

Über vier Wochen sind die sieben Streitschlichter Konstantin, Greta, Jannis, Bahar, Niclas, Jan Luca und Angelina, von den angehenden Erzieherinnen ausgebildet worden. „Wir waren richtig begeistert, wie toll die Kinder mitgemacht haben“, erzählt Hanne Meier, eine der fünf Auszubildenden aus Brakel. „Unsere Kinder haben das Gelernte auch schnell in die Tat umgesetzt“, ergänzt Regina Siegmann. „Interessanterweise gehören zu den Streitschlichtern auch ein paar Kinder, die sonst selbst kleine Rabauken sind. Aber durch das Projekt haben sie gelernt, ihr eigenes Verhalten zu überdenken“, freut sich die erfahrene Johanniter-Erzieherin.

Foto: © Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.