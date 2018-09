â€žGib mir fÃ¼nfâ€œ-Aktionswoche in Bielefeld in neuem Gewand

Bielefeld. In Bielefeld können Jugendliche vom 24. bis 27. September in der Aktionswoche ‚Gib mir 5‘ vormittags verschiedene Ausbildungsberufe kennenlernen. Dann öffnen namhafte Betriebe ihre Türen und geben interessante Einblicke in acht Ausbildungsberufe. Den Jugendlichen werden die Berufe des Bäckers und Fachverkäufers im Lebensmittelhandwerk am 24. September präsentiert, die Berufe des Hotelgewerbes und der Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrie-service am 25. September, die des Anlagenmechanikers und Papiertechnologen am 26. September sowie die Ausbildungsberufe Maschinen- und Anlagenführer, Tiefbaufacharbeiter und Rohrleitungsbauer am 27. September.

Da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind, werden die Jugendlichen gebeten, sich bis zum 19. September für einen oder mehrere konkrete Termine per E-Mail unter gibmir5@arbeitsagentur.de anzumelden. Nach Anmeldung erfahren sie die konkrete Betriebsanschrift als Treffpunkt. Veranstalter dieser Aktion sind die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld (HWK) und die Jugendberufs-agentur Bielefeld.

„Die Aktionswoche ‚Gib mir 5‘ bietet Jugendlichen die Möglichkeit, weniger bekannte, aber attraktive Ausbildungsberufe und ihre Betriebe kennenzulernen und sich einen Ausbildungsplatz zu sichern“, betont IHK-Ausbildungsberaterin Justine Lexy. Um das Erscheinungsbild der Aktion moderner zu machen, habe man ein neues Gewand entwickelt, sprich Logo und Design für das Werbematerial. „Damit können wir die Jugendlichen noch zielgenauer ansprechen.“

„Durch ‚Gib mir 5‘ können Jugendliche auch unbekanntere Berufe unkompliziert kennenlernen und schnell mit dem Arbeitgeber in Kontakt kommen. Gerade Jugendliche mit mehr Unterstützungsbedarf können so für eine Ausbildung gestärkt, orientiert und gewonnen werden“, erläutert Beate Scigala-Blatt, koordinierende Leitung in der Jugendberufsagentur Bielefeld. „Das Projekt ist für die Jugendberufsagentur bereits seit Jahren eine tragfähige Kooperation und damit eine gute Basis für langfristige, schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Bielefelder Wirtschaft“. Und Christiane Nötzel von der HWK ergänzt: „Das Projekt ermöglicht den regionalen Handwerksbetrieben dem Fachkräftemangel durch eine Ausbildung aktiv entgegenzuwirken. Die Ansprache und Berufsaufklärung der Jugendlichen erfordert neue Wege, die wir in diesem Projekt gemeinsam gehen.“

Den teilnehmenden Jugendlichen empfehlen die Veranstalter, eine Bewerbungsmappe mitzubringen. Bei den Betriebsbesichtigungen besteht nämlich die Möglichkeit, sich direkt auf einen Ausbildungsplatz oder ein Schülerpraktikum zu bewerben.

Die Aktion „Gib mir 5“ wird bereits seit 2012 gemeinsam durch die Agentur für Arbeit Bielefeld, die HWK, die IHK, das Jobcenter Arbeitplus Bielefeld und die REGE mbH organisiert. Für Unternehmen in Bielefeld ist dies eine besondere Gelegenheit, ihre Ausbildungsmöglichkeiten vorzustellen. So konnten in den letzten Jahren viele Ausbildungsplätze erfolgreich besetzt und Jugendlichen der Start ins Berufsleben gezielt ermöglicht werden.