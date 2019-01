Giant Rooks im Festsaal des Maxiparks

Hamm. Nach einem ausgiebigen Festivalsommer mit Auftritten auf den größten Open Air Bühnen Deutschlands, u. a. Rock am Ring / Rock im Park, Deichbrand Festival und Lollapalooza, kündigen die Giant Rooks für April 2019 die „Wild Stare“ Tour an. Neben zahlreichen Terminen hierzulande, führt die Tour durch weite Teile Europas und umfasst alleine in England sechs Shows.

„Unser Konzert im Festsaal des Maxiparks wird unser erstes Konzert nach fast 4 Monaten & unsere aller erste Show in 2019! Wir haben mega Bock endlich wieder in Hamm zu spielen und dabei zum ersten Mal neue Musik live zu präsentieren!! Der Festsaal ist ein unglaublicher Ort für ein Rock-Konzert – das wird sicher magisch! Wir möchten auch die Gelegenheit nutzen um uns bei den vielen Menschen zu bedanken, die uns in Hamm von Beginn an unterstützt haben und immer extrem wohlwollend waren! Danke dafür!!“

Die fünf Multi-Instrumentalisten Frederik Rabe, Finn Schwieters, Luca Göttner, Jonathan Wischniowski und Finn Thomas werden gerade erst volljährig, als sie die Giant Rooks gründen. Alles geht ziemlich schnell: Die erste selbstveröffentlichte EP sorgt für erste Aufmerksamkeit, die zweite EP „New Estate“ (2017 veröffentlicht auf dem geschmackssicheren Haldern Pop Label) verbreitet sich dann schon wie ein Lauffeuer.

Die Band gewinnt den renommierten Pop-NRW- Preis, tourt zusammen mit Größen wie Kraftklub, Mighty Oaks und The Temper Trap und spielt auf den renommiertesten Festivals des In- und Auslandes. Raketenstart, das kann man so sagen.

Das alles mit einem Sound, der nicht an den deutschen Grenzen Halt macht und erwachsen klingt, selbstständig und eigen. Die musikalischen Referenzen sind vielfältig. Zeitloser britischer und amerikanischer Alternative-Pop, eine Spur Folk, ein Hauch Elektronik, treibende Rhythmen und catchy Gesangslinien sind Kern ihrer progressiven Sound-Ästhetik. Vor allem sind die Songs der Giant Rooks aber eines: Akzentuiertes Songwriting der Spitzenklasse. Jeder Akkord sitzt an der richtigen Stelle, die Rhythmusfraktion dient dem Song, drückt und schiebt in Richtung Tanzfläche. Über alledem thront die Stimme von Frederik Rabe, die nicht so tut als sei sie in Würde gereift, aber doch so klingt. Es gibt nicht viele Stimmen, die so dermaßen ausdrucksstark sind, so wandelbar und doch in jeder Sekunde und jeder Silbe sofort wiedererkennbar.