Bünde. Die Stadt Bünde als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte wünscht allen Schülerinnen und Schülern aktive Sommerferien!Tausende Schülerinnen und Schüler verabschieden sich dieses Wochenende für sechs Wochen von der Schule. Doch nach ein paar Wochen verfliegt oft schon die Freude über die neu gewonnene Freiheit und die ersten Anzeichen von Langeweile treten auf.

Was machen in den Sommerferien?

Bis Ende August müssen keine Hausaufgaben oder Prüfungen geschrieben werden. Aber was tun mit so viel Zeit – wie verbringt die heutige Generation ihre Freizeit? Zum Beispiel mit Freunden treffen. Die Sommerferien bieten so viele Möglichkeiten, wie Kickern auf dem Bolzplatz, Schwimmen im Freibad, Ferienspiele in Bünde oder einfach mal die Freundin oder den Freund zu Hause besuchen. Dabei gestaltet sich der Weg von A nach B manchmal als Herausforderung. Der Führerschein ist bei den meisten Schülern noch in weiter Ferne, aber fast jeder besitzt heutzutage ein Fahrrad, mit dem man schnell unterwegs ist. Kein langes Warten auf den Bus, sondern das Rad aufschließen, Helm aufsetzen und losradeln.

Lust auf was Neues

Wer mit dem Rad unterwegs ist, fährt meist dieselben Strecken. Wer Zeit hat, kann auch mal an der nächsten Ecke in die andere Richtung fahren und so neue Wege kennenlernen.

Wer gerne auf Spurensuche geht, kann beim Geocaching einen Schatz finden. Dabei handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd, bei der Hinweise versteckt und mittels GPS gefunden werden. Unter HYPERLINK „http://www.geocaching.de“ www.geocaching.de gibt es viele Rätselrouten und in einer Gruppe macht es gleich noch mehr Spaß.

Das Gewinnspiel „ Generation Fahrrad“

Mehrere Freunde zusammentrommeln, sich eine Kamera oder das Smartphone schnappen und auf Entdeckungsreise gehen. Mit dem Rad gibt es in Bünde und Umgebung einiges zu entdecken, wie z.B. der Doberg, Mini-Golf-Anlage Dustholz, Hücker Moor etc.

Oft wird beim Radfahren die Umgebung nicht wirklich wahrgenommen, weil alles so schnell an einem vorbeizieht. Wer jedoch auf der Suche nach einem tollen Motiv ist, sieht Details und kann diese fotografieren. Die Kampagne „Generation Fahrrad“ ist auf der Suche nach kreativen Fotos, in denen das Fahrrad die Hauptrolle spielt. Alle aktiven Fahrradfahrer bekennen sich dabei als Teil einer mobilitätsbewussten Generation. Für alle, die mindestens 16 Jahre alt sind, gibt es unter HYPERLINK „http://www.generation-fahrrad.de“ www.generation-fahrrad.de die Chance auf tolle Gewinne.