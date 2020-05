Gewinnspiel auf herford-handelt.de

Herford. Ende März ist das kostenlose Angebot www.herford-handelt.devom Citymanagement der Herforder Wirtschaftsförderung online gegangen, um Händlern, Gastronomen und Dienstleistern eine kostenlose Möglichkeit zu geben, sich digital zu präsentieren. Inzwischen hat sich die Seite etabliert. Täglich besuchen im Schnitt bis zu 300 Nutzer das Portal.

„Herford-handelt.de wird unser digitaler Shoppingguide.“ erläutert die Citymanagerin Sandra Beckmann. Schon jetzt informieren sich Interessierte vor einem Besuch in Herford über das Portal, was die Einkaufsstadt mit der längsten Fußgängerzone in der Region zu bieten hat.

„Wir erleben, dass die Kundinnen und Kunden nun gezielter einkaufen und sich weniger spontan inspirieren lassen. Daher auch der stärkere Wunsch nach digitaler Information vorab. Kaum jemand macht sich auf den Weg zum Geschäft, wenn er sich nicht sicher sein kann, dass es auch geöffnet ist“, betont Sandra Beckmann. Auf herford-handelt.de sind die Informationen gebündelt.

Um den Bekanntheitsgrad von herford-handelt.de über die Stadtgrenzen hinaus zu steigern, findet aktuell ein Online-Gewinnspiel statt. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich. Das Gewinnspiel endet am 15. Juni 2020. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.