Gewässerschauen im Kreis Höxter

Vorgefundenen Auffälligkeiten werden durch die untere Wasserbehörde dokumentiert. Sollte es sich um geringfügige Beeinträchtigungen handeln, erfolgt eine schriftliche Benachrichtigung an die Verantwortlichen, diese zu beseitigen. Anderenfalls können die Ordnungswidrigkeiten auch mit einem Buß- oder Verwarngeld geahndet werden. Neben Kreismitarbeitern nehmen Vertreter von Bezirksregierung und Städten an den Gewässerschauen teil. Auch Eigentümer, Anlieger, Gewässerbenutzer und Fischereiberechtigte sind eingeladen, bei der Begutachtung mitzumachen.

Kreis Höxter. Die diesjährigen Gewässerschauen unter Federführung des Kreises Höxter als untere Wasserbehörde starten am Montag, 23. März, jeweils um 9 Uhr an der Aa in Bad Driburg sowie am Heubach in Vinsebeck. In den kommenden Wochen werden verschiedene Fließgewässer im Kreisgebiet auf mögliche Schäden nach den Winter- und Frühjahrshochwassern untersucht. Auch auf unerlaubte Uferverbauungen, Verunreinigungen und Wassereinleitungen wird besonders geachtet.

Die Termine im Überblick:

Montag, 23. März

Aa, Abschnitt 1: Von der Zufahrt zum Rettungsplatz Rehbergtunnel (Altenbekener Straße) bis zur Unterquerung K 18 Abzweig Alhausen; Treffen um 9 Uhr an der Altenbekener Straße 1 (Zufahrt Rettungsplatz).

Montag, 23. März

Heubach, Abschnitt 2: Von Brunnenstraße Vinsebeck bis Einmündung in die Emmer in Steinheim; Treffen um 9 Uhr am Eingang Brunnenstraße in Vinsebeck.

Dienstag, 24. März

Alster: Von Bühne (Grüner Weg 5) bis zur Kreisgrenze an der Sandgrube Körbecke; Treffen um 9 Uhr in Bühne, Grüner Weg 5.

Dienstag, 24. März

Mühlengraben der Diemel: Vom Abzweig des Mühlengrabens in Scherfede bis zur Einmündung in die Diemel südlich von Ossendorf; Treffen um 9 Uhr in Scherfede an der Kreuzung Bernhardusstraße/Auf der Hellbecke.

Montag, 26. März

Aa, Abschnitt 2: Von der Unterquerung K 18 Abzweig Alhausen bis zur Einmündung in die Nethe an der Ostwestfalenstraße Höhe Riesel; Treffen um 9 Uhr am Abzweig der K 18 in Alhausen.

Dienstag, 31. März

Kleinenbredener Bach: Von Kleinenbreden bis zur Einmündung in die Niese nordwestlich der Ortschaft Born; Treffen um 9 Uhr in Kleinenbreden (vor Hausnummer 4).

Dienstag, 31. März

Calenberger Bach: Von der Kreisgrenze in Höhe Einmündung Schlüsselgrund in den Calenberger Bach bis Einmündung in die Diemel östlich von Warburg; Treffen um 9 Uhr in Calenberg in der Kohlbreite vor der Biogasanlage.

Mittwoch, 1. April

Heubach, Abschnitt 1: Von der Teichanlage am Sportplatz Sandebeck bis zur Brunnenstraße in Vinsebeck; Treffen um 9 Uhr am Sportplatz Sandebeck.