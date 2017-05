Gesundheitstage der Universität Paderborn

16. und 17. Mai: Zum neunten Mal „Gesundheit zum Anfassen“ – Interessierte Öffentlichkeit eingeladen

Paderborn. Mit den alle zwei Jahre stattfindenden Gesundheitstagen öffnet sich die Universität Paderborn aktiv der Öffentlichkeit. Unter dem Motto „Gesundheit zum Anfassen“ laden am Dienstag, 16., und Mittwoch, 17. Mai, jeweils zwischen 10 und 15 Uhr, rund 20 Aussteller zum Mitmachen auf den Uni-Campus ein. Der Eintritt ist frei. Initiator ist der Arbeitskreis Gesunde Hochschule unter Leitung von Sandra Bischof.

Die neunte Auflage der Uni-Gesundheitstage ist nach Angaben der Veranstalter die größte regelmäßige Gesundheitsmesse im Kreis Paderborn. Dementsprechend hoch ist mittlerweile der Anspruch. „Wir legen den Fokus auf Mitmachangebote rund um die Gesundheit“; sagt Sandra Bischof. Dieses Konzept kommt bei den Studierenden und Mitarbeitenden der Uni sowie bei externen Gästen aus der Umgebung gut an.

Auf dem Programm stehen in diesem Jahr unter anderem eine Rückenvermessung mit dem Back-Check, ein Sehtest, die Blutzuckermessung, ein Hörtest, ein Geruchstest und eine Fußvermessung. Eine Premiere gibt es mit dem Icaros, einem Simulator, der mit Hilfe einer Virtual Reality-Brille die Balance, die Tiefenmuskulatur und den Geist trainiert. „Alle Angebote sind kostenlos“, sagt Sandra Bischof und freut sich auf das große Interesse seitens der Aussteller, sich an der Universität Paderborn zu präsentieren.

„Wir blicken jetzt an unserer Hochschule auf über 20 Jahre erfolgreiches Gesundheitsmanagement zurück“, sagt Simone Probst, Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalverwaltung der Universität. „Die Gesundheitstage sind hier ein ganz wichtiger Baustein und der Gewinn des Corporate Health Awards 2016 rundet unser Engagement im Bereich der Gesundheitsförderung ab.“

Ziel des nachhaltigen Gesundheitsmanagements sei es, die Menschen, die an der Universität Paderborn arbeiten, lernen, lehren und forschen, in den Mittelpunkt zu stellen. Im Rahmen der Uni-Gesundheitstage wird dieser Kreis auf die interessierte Öffentlichkeit ausgedehnt. Damit trägt die Veranstaltung zur Förderung der Gesundheit in Paderborn bei. Infos und Programm im Internet: www.upb.de/universitaet/gesunde-hochschule.

Foto (Universität Paderborn, Heiko Appelbaum): Simone Probst (l.) und Sandra Bischof laden zu den Uni-Gesundheitstagen 2017 ein.