Geschwindigkeitsmessungen in Bielefeld und auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe

Bielefeld. Polizei und Stadt Bielefeld weisen auf Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet und auf den Autobahnen in Ostwestfalen-Lippe hin. Hier wird in der kommenden Woche vom 21. bis 27. November kontrolliert:

Montag

• An der Windflöte • Detmolder Straße • Eggeweg • Ehlentruper Weg • Flachsstraße • Haller Weg • Karl-Siebold-Weg • Osningstraße • Plaßstraße • Quellenhofweg • Ravensberger Straße • Rohrteichstraße • Theesener Straße • Umlostraße • Bundesautobahn 2 im Bereich Porta Westfalica • Bundesautobahn 2 im Bereich Rheda-Wiedenbrück

Dienstag

• Beckhausstraße • Blackenfeld • Brackweder Straße • Detmolder Straße • Dornberger Straße • Epiphanienweg • Herforder Straße • Krähenwinkel • Mehlstraße • Mondsteinweg • Salzufler Straße • Spiekeroogstraße • Vilsendorfer Straße • Bundesautobahn 30 im Bereich Löhne • Bundesautobahn 44 im Bereich Büren

Mittwoch

• Am Rennplatz • Babenhauser Straße • Bremer Straße • Bünder Straße • Carl-Severing-Straße • Cheruskerstraße • Eckendorfer Straße • Hafnerweg • Herforder Straße • Hermann-Windel-Straße • Stadtring • Theodor-Heuss-Straße • Vahlkamp • Bundesautobahn 2 im Bereich Vlotho • Bundesautobahn 2 im Bereich Porta Westfalica

Donnerstag

• An der Windflöte • Bavostraße • Beckhausstraße • Bodelschwinghstraße • Danziger Straße • Detmolder Straße • Lipper Hellweg • Marienfelder Straße • Max-Planck-Straße • Nelkenweg • Oldentruper Straße • Osningstraße • Schäferstraße • Umlostraße • Bundesautobahn 33 im Bereich Paderborn • Bundesautobahn 2 im Bereich Bielefeld

Freitag

• Am Brodhagen • Am Meierteich • Am Petersberg • An der Reegt • Apfelstraße • Artur-Ladebeck-Straße • Detmolder Straße • Eckendorfer Straße • Engersche Straße • Glückstädter Straße • Großdornberger Straße • Heeper Straße • Kusenweg • Bundesautobahn 2 im Bereich Bad Salzuflen • Bundesautobahn 33 im Bereich Bielefeld

Samstag

• Jöllenbecker Straße

Auf der Bundesautobahn finden ebenfalls weitere Geschwindigkeitskontrollen durch Video-Funkstreifenwagen in den Bereichen Bad Oeynhausen, Bielefeld, Herford, Eilsener Berg und in allen Baustellenbereichen statt.