Geschichte geht ins Ohr

Neuer Audioguide führt durch die historische Klausur

Lichtenau-Dalheim . Das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur ist um ein neues Angebot reicher: Ab sofort können Besucherinnen und Besucher mit einem unterhaltsamen Audioguide in die Geschichte des ehemaligen Klosters Dalheim eintauchen. Der neue Guide ist das Ergebnis des Projekts „Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur“, gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen. Projektträger ist der Fachbereich Teutoburger Wald Tourismus der OWL GmbH.

„Mit dem neuen Audioguide bauen wir unser Museumsangebot aus“, freut sich Dr. Ingo Grabowsky, Museumsdirektor der Stiftung Kloster Dalheim. „Der Guide führt mit Witz und leicht verständlich durch die Räume des ehemaligen Klosters und ist für Einzelbesucher und besonders für Familien mit Kindern ab zehn Jahren geeignet.“ Vom Vorratskeller bis zur Kirche – an 15 gekennzeichneten Stationen in der historischen Klausur erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie die Augustiner-Chorherren in Dalheim lebten. Der etwa einstündige Rundgang berichtet über den streng geregelten Alltag im Kloster, den Einfallsreichtum der Mönche in der Fastenzeit und wo man auf dem Weg zum Morgengebet besser den Kopf einziehen sollte.

Der Audioguide entstand im Rahmen des Projektes „Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur“, gefördert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen. Unter dem gemeinsamen Motto „Gehört. Erzählt! Geschichten aus dem Teutoburger Wald.“ entwickelten 20 Teilnehmer in der Region Geschichten in unterschiedlichen Medienformaten, die die kulturelle Vielfalt der Region für Besucher erfahrbar machen sollen.

Der neue Audioguide kann ab sofort im Foyer des Museums entliehen werden. Die Kosten betragen 1 Euro für Kinder und 2 Euro für Erwachsene.