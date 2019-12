Geschenkidee aus der Stadtbücherei Höxter

Höxter. In der Weihnachtszeit werden gerne Bücher zum Geschenk gemacht. Dabei hat man jedoch immer die schwierige Frage der Auswahl. Die Stadtbücherei Höxter bietet nun die Möglichkeit, den Zugang zu ihren über 70.000 Medien zu verschenken. Denn dort wächst nicht nur der Bestand zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Klimaschutz“ stetig an, auch das Team der Bücherei beschäftigt sich mit diesen Aufgabenstellungen und hat unter dem Motto „Leihen, lesen und zurückbringen, statt kaufen und ins Regal stellen“ einen Geschenk- Gutschein in ihr Angebot aufgenommen. Die Verpackung besteht aus einen Papierumschlag und die Verzierung ist als Einkaufswagenchip nutzbar.

Der Gutschein selbst ist direkt die Büchereikarte – somit entsteht kein zusätzlicher Plastikmüll. Der Gutschein kann zum Betrag einer Jahresgebühr während den Öffnungszeiten in der Stadtbücherei Höxter, Möllingerstr. 9 erworben werden. Die Höhe der Jahresgebühr richtet sich danach, welche Medienarten genutzt werden sollen und liegt zwischen €15 für das Basis-, €20 für das Standard- und €25 für das Komplett-Angebot. Für Kinder und Jugendliche sowie verschiedene volljährige Gruppen gibt es Ermäßigungen. Mit dem Gutschein wird eine Neuanmeldung in der Bücherei durchgeführt. Daher ist es nicht möglich, mit ihm einen bereits gültigen Ausweis zu verlängern. Die Gültigkeit der Büchereikarte beträgt ein Jahr ab Kaufdatum.