GERRY WEBER OPEN Fashion Night 2018

Großer Auftakt zur 26. GERRY WEBER OPEN mit Testimonial Eva Herzigova, Roger Federer, Borna Ćorić, Anja Kling, Noah Becker, Franziska Schenk, Marco Ruck, Thomas Rupprath, Claudia Carpendale und vielen weiteren Stars.

Halle/Westfalen. Der internationale Bekleidungshersteller GERRY WEBER präsentierte im Rahmen der diesjährigen GERRY WEBER OPEN einem exklusiven Publikum bereits zum zweiten Mal das Gesicht der aktuellen Herbst/Winter 2018/19-Kampagne – das internationale Supermodel Eva Herzigova.

Einen Abend vor dem großen Finale der. 26. GERRY WEBER OPEN, fand auch in diesem Jahr die exklusive Fashion Night mit einem prominenten Abendprogramm statt. Highlight ist die legendäre Fashionshow der Marken GERRY WEBER, TAIFUN, talkabout und HALLHUBER. Bei der jährlich stattfindenden Veranstaltung im westfälischen Halle, die Tennis-Fans und Modebegeisterte zusammenführt, präsentiert der Modekonzern die spannendsten Trends der kommenden Herbst/Winter Saison.

Umgesetzt wurden die Markenwelten mit einem innovativen, digitalen Bühnensetting: Das markante „X-Factor-Modul“ an der Bühnendecke war das Schlüsselelement des digitalen Catwalk-Designs und ließ durch wechselnden Content immer wieder neue Raumszenarien entstehen. Der nach dem Leitsatz „Look Closer“, also „schau genau hin“ kreierte Content wurde bis ins kleinste Detail verfolgt und ließ die Zuschauer tief in die Kollektionswelten eintauchen, bis hin zu feinen Dekorationen, Mustern und Strukturen der Stoffe. Das Zusammenspiel mit animierten Grafiken und differenzierten Kampagneninhalten unterstrich die jeweiligen Markenwelten.

Die neue GERRY WEBER Herbst/Winter-Kollektion 2018/19 präsentiert sich mit leuchtenden Farben und exklusiven Mustern – die modischen Kern-Themen der Saison. Highlights sind Mäntel und Pullover in kräftigem Rot und Blau sowie elegante Kleider mit floralen Motiven, die schon jetzt Vorfreude auf die kühleren Monate wecken. Auf schönste Art und Weise zeigt sich hier, dass Herbst/Winter-Kollektionen nicht zwangsläufig mit gedeckten Farben und dunklen Tönen einhergehen müssen.

Angekündigt wurde die Fashion Show von einer glamourösen, gut gelaunten Eva Herzigova. Das Kampagnengesicht und Supermodel des internationalen Modekonzerns, verleiht den neuen Kollektionen mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit und ihrem inspirierenden Stil, Charakter sowie Eleganz und repräsentiert das Lebensgefühl selbstbewusster, femininer und erfolgreicher Frauen.

Die Stars der Sportwelt wie Tennis-Weltmeister Roger Federer und sein Kollege Borna Ćorić ließen es sich nicht nehmen, am Abend vor ihrem großen Spiel die beeindruckende Modenschau zu besuchen.

Viele weitere prominente Gäste wie Noah Becker, Anja Kling, Franziska Schenk, Marco Ruck und Thomas Ruprath genossen den exklusiven Abend ebenfalls in vollen Zügen.

Auch Eva Herzigova und ihre Schwester Lenka Vysinová tanzten zu den Beats von Noah Becker, der als Star-DJ auf der Aftershowparty auflegte.

Foto: © GERRY WEBER