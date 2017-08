GERRY WEBER: Neue Mieter in der Neulehenstraße

Halle/Westfalen. Der internationale Bekleidungskonzern GERRY WEBER International AG hat an seinem Stammsitz in Halle / Westfalen weitere Mieter gewonnen. In dem Teil des Verwaltungsgebäudes, das Richtung Gartnischer Weg zeigt, sind nachfolgende drei Firmen zu finden:

Die Firma Sperling GmbH, die auf den Vertrieb von Präzisionswerkzeugen spezialisiert ist, war ehemals in der Weststraße ansässig. Anfang August bezog Sperling mit seinen rund 11 Mitarbeitern die 311 m2 im Erdgeschoss im GERRY WEBER Verwaltungsgebäude. „Die attraktiven Räumlichkeiten und mehr Bürofläche sind die Gründe unseres Umzuges,“ kommentiert Geschäftsführer Bernhard Potthoff seinen Einzug in das GERRY WEBER Gebäude.

Auch die Firma Flexicon AG mit Sitz am Gartnischer Weg benötigt mehr Raum und mietet ab Anfang September im 1. Obergeschoss 795 m2 hinzu. Der Firmensitz des internationalen Dienstleisters für Marken- und Packungsdesign, zu dessen Kunden namhafte Markenartikler gehören, bleibt bestehen. „Durch zusätzliche Etatgewinne von zwei Global Players werden wir kurzfristig unser Artwork & Reprostudio mit Trainings- und Ausbildungscenter erweitern. In der direkten Nachbarschaft diese Möglichkeit bezugsfertig zu finden ist für uns ein Glücksgriff,“ ist CEO Gabriele Kison überzeugt. Mit etwa 35 Mitarbeitern ist Flexicon auch bald im GERRY WEBER Verwaltungsgebäude zu finden.

Ab Oktober wird, wie bereits mitgeteilt, die Wireless Consulting GmbH ihre 427 m2 großen Räumlichkeiten im 4. Obergeschoss beziehen. Ebenfalls von der Weststraße kommend werden die rund 10 Mitarbeiter nun von der Neulehenstrasse aus operieren. Gute Internetverbindungen sowie das repräsentative Äußere des Gebäudes, als auch die Möglichkeit den Personalbestand der Firma in Zukunft weiter aufstocken zu können, gaben nach den Geschäftsführern Stephan Buchner und Alexander Bendler den Ausschlag für die Umzugspläne.

Das 2. und 3. Obergeschoss mit jeweils 795 m2 stehen noch zur Verfügung. Aufgrund der guten Lage „Gartnischer Weg“ ist Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender der GERRY WEBER International AG, zuversichtlich, dass diese bald vermietet sein werden. Zudem bietet das Unternehmen eine gute Infrastruktur hinsichtlich Erreichbarkeit, Parkplätze sowie Mitbenutzung der Kantine.