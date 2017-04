GERRY WEBER launcht drei neue Online Shops und treibt Digitalisierungsstrategie voran

Halle/Westfalen. Die GERRY WEBER International AG launcht drei neue markenspezifische Online Shops für GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON: Unter www.gerryweber.com, www.taifun.com und www.samoon.com finden Kundinnen die drei eigenständigen Markenshops. Der übergreifende Online-Marktplatz, der alle GERRY WEBER Core-Marken anbietet, wurde im Zuge der Launches überarbeitet und ist unter www.house-of-gerryweber.com zu erreichen.

Alle vier Online Shops sind mit einem übergreifenden Warenkorb verbunden, sodass bequem zwischen den Shops gewechselt werden kann. Die hohe Benutzerfreundlichkeit und ein zeitgemäßes Look & Feel bieten ein völlig neues, ansprechendes Online-Shopping- Erlebnis. Die Online Shops sind vollständig responsiv, wodurch die Kundinnen auf allen Endgeräten wie Desktop, Tablet oder Smartphone eine optimale Darstellung vorfinden.

Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender der GERRY WEBER International AG, sagt: „Die neuen Online Shops sind State of the Art und unterstreichen unsere Ambitionen im Bereich der Digitalisierung, die ein wichtiger Eckpfeiler unserer laufenden Neuausrichtung ist. Die neuen Online Shops sind eine wichtige Voraussetzung, um unsere ehrgeizigen Ziele im E- Commerce zu erreichen und perspektivisch ein kanalübergreifend einheitliches Kundenerlebnis zu schaffen. Gleichzeitig stärken wir damit unsere Mehrmarkenstrategie.“

Durch die eigenständigen Markenshops präsentiert GERRY WEBER die Marken GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON zielgruppenspezifisch mit individuellen Looks in ihrer jeweils eigenständigen Stilwelt. Im Zentrum stehen eine kundenspezifische und persönliche Ansprache verbunden mit einem hohen Servicegrad. Trotz individueller Looks bleiben die Shops den Farbwelten von GERRY WEBER treu und bieten den Kundinnen dadurch eine zusammenhängende Themenwelt für ein einheitliches Erlebnis beim Shoppen.