GERRY WEBER international gefragt

Halle/Westfalen. Die GERRY WEBER International AG, einer der größten Hersteller für Damenoberbekleidung in Deutschland, expandiert auf den internationalen Märkten. Nachdem das Jahr 2016 vor allem durch die Modernisierung und Optimierung bestehender GERRY WEBER Stores geprägt war, werden in der aktuellen und kommenden Saison rund 40 HOUSES OF GERRY WEBER im Franchise sowie circa 30 Shop-in-Shops mit internationalen Partnern aus dem Facheinzelhandel eröffnet.

Ralf Weber, Vorstandsvorsitzender der GERRY WEBER Gruppe, kommentiert die Entwicklung: „Die Kunden schätzen neben der guten Passform und Qualität vor allem die moderne, internationale Ausrichtung der Kollektionen. GERRY WEBER wird im Ausland als sehr starke Marke wahrgenommen und genießt dort eine hohe Positionierung in 1A-Lagen. So sind die Kollektionen unter anderem neben Max Mara, Tommy Hilfiger und Armani Jeans zu finden.“

Allein in Russland verzeichnet das Unternehmen 20 neue HOUSES OF GERRY WEBER – allesamt im Franchise geführt – unter anderem in den renommiertesten Einkaufsmalls des Landes wie „Aviapark“ und „Metropolis“ in Moskau, der „More Mall“ in Sotchi, „Kristall“ in Tjumen oder „Passage“ in Jekaterinburg. In der Ukraine werden neue Stores in Kiew, Charkow und Dnjepr eröffnet; in Weißrussland in Minsk und in Aserbaidschan in Baku.

Aber nicht nur in Russland und Osteuropa erfreut sich GERRY WEBER über großes Interesse. Auch in Middle East und Südamerika entstehen neue Geschäfte. In Dubai werden die modernen Kollektionen in der Festival City Mall präsentiert. In Chile wird in Kürze der dritte GERRY WEBER Store in der Mall Plaza Los Dominicos eröffnet.