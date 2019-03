GERRY WEBER EVENT CENTER• HalleWestfalen TKKG • 17. November (Sonntag) 2019 • Beginn: 19.00 Uhr Live – Hörspiel zum 40 – jährigen Bestehen der „Profis in Spe“ mit den vier Originalstimmen: Sascha Draeger (Tim), Manou Lubowski (Klößchen), Tobias Diakow (Karl), Rhea Harder (Gaby) Bisher unveröffentlichter, brandneuer Fall • Akustische Highlights und viele Überraschungen Eintrittskarten für das „TKKG“- Hörspiel sind ab kommenden Freitag (29. März) erhältlich

HalleWestfalen. Die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen, Gaby und Hund Oskar setzen sich gegen Unrecht und Verbrechen ein. Die Millionenstadt, in der die Freunde wohnen, hält sie dabei ganz schön auf Trab. Dank Gaby haben „TKKG“ einen direkten Draht zur Polizei, denn ihr Vater ist Kriminalkommissar Glockner. Der versorgt die Vier oft mit den neuesten Informationen zu kriminellen Machenschaften in der „ TKKG-Stadt“.Wenn es dann heißt:

„Das ist ein Fall für TKKG!“, ermitteln die Freunde auf eigene Faust. Zum 40- jährigen Bestehen der „Profis in Spe“ – und dem Wunsch vieler Fans folgend, die aktuellen vier Stimmen des Erfolgsprojektes auf die Bühne zu bringen – werden die original Hörspiel – Sprecher Sascha Draeger (alias Tim), Manou Lubowski (alias Klößchen), Tobias Diakow (alias Karl) und Rhea Harder – Vennewald (alias Gaby) in diesem Herbst erstmals auf Hörspiel- Tournee gehen. So dürfen sich auch die ostwestfälischen „TKKG – Fans“ am 17. November (Sonntag) 2019, ab 19.00 Uhr, im GERRY WEBER EVENT CENTER auf einen bisher unveröffentlichten und brandneuen Fall freuen, der live vorgetragen wird.