German Design Award für die Macher des Herbstleuchtens

Wolfgang Flammerfeld und Reinhard Hartleif wurden ausgezeichnet

Hamm Das Herbstleuchten im Maximilianpark gehört schon seit vielen Jahren zu einer der beliebtesten Veranstaltungen. Wenn der Park allabendlich in den Herbstferien wunderschön und farbgewaltig illuminiert wird, begeistert dies tausende Besucher. Die Väter der Veranstaltung, Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif von world of lights, sind aktuell mit einem der wichtigsten Design-Preise ausgezeichnet worden. In Frankfurt nahmen die Preisträger den German Design Award entgegen.

Mit den beiden Geschäftsführern, die den Preis persönlich entgegennahmen, freut sich ihre Ganze Crew von „world of lights“. Wenn es in Parks, Höhlen und auf Schlössern farbenfroh und stimmunsvoll leuchtet, waren vierlerorts Reinhard Hartleif (Foto links) und Wolfgang Flammersfeld (Foto rechts) aus Unna am Werk. In Hamm werden die Lichtkünstler einmal mehr vom 9. bis 25. Oktober 2020 ihre Fans von der Qualität der Arbeit vor Ort überzeugen.

Die kreativen Ideen von Art Director Wolfgang Flammersfeld, die er beim Herbstleuchten in Hamm umsetzte, haben die Jury des German Design Awards überzeugt. „Wir möchten mit unserer Art der Illumination Atmosphäre schaffen und Menschen emotional erreichen – offensichtlich ist uns das nicht nur bei den 60.000 Besuchern des Herbstleuchtens, sondern auch bei den Fachleuchten gelungen“, so Flammersfeld. Die Konkurrenz beim Award war groß: Rund 1.500 Einreichungen gab es in dem Wettbewerbsbereich ‘Excellent Architecture’. Pro Kategorie zeichnete die internationale Fachjury eine angemessene Anzahl an Designerzeugnissen als ‘Winner’ aus. In der Kategorie der Gestaltung von urbanem Raum (Excellent Architecture – Urban Space and Infrastructure) ist die F&H Kultur und Entertainment GmbH mit ihrer Illuminations-Sparte „world of lights“ zum ‚Winner 2020‘ gekürt worden. „Dass Fachkreise von sich aus auf uns aufmerksam werden, auf uns zukommen, uns nominieren und uns schlussendlich sogar ausgezeichnet haben, ist für uns eine große Ehre“, sagen Reinhard Hartleif und Wolfgang Flammersfeld.

Die Illuminationen des „Herbstleuchtens“ sind im Maximilianpark in den Herbstferien, vom 9. bis 25. Oktober 2020, täglich in der Zeit von 19 Uhr bis 22 Uhr zu sehen. Bei dem von den Stadtwerken Hamm präsentierten Highlight beträgt der Eintritt für Erwachsene 7,00 € und für Kinder 3,00 €. Maxipark-Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt. Die RUHR.TOPCARD und die Jahreskarten der Park-Kooperationen gelten nicht. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.