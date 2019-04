Geplante Übergabe im Weidmüller Vorstand

Detmold. Dr. Timo Berger wird zum 1. September 2019 Vertriebsvorstand der Weidmüller Gruppe in Detmold. Vom 1. März 2019 an tritt er bereits für sechs Monate in eine engere Zusammenarbeit mit dem aktuellen Chief Marketing & Sales Officer (CMSO) José Carlos Álvarez Tobar. Dieser wird danach nach insgesamt 40 Jahren bei Weidmüller und rund drei Jahren als Vertriebsvorstand in den Ruhestand gehen. Dr. Timo Berger ist seit 2005 bei Weidmüll er tätig und verantwortet seit zwei Jahren als Geschäftsführer und Regional Manager den Vertrieb in Deutschland und der Region Zentraleuropa. Ab September 2019 wird Berger das dreiköpfige Vorstandsteam mit Jörg Timmermann (Vorstandssprecher und Finanzvorstand [CFO]) und Volker Bibelhausen (Technologievorstand [CTO]) komplettieren.

„ José Carlos Álvarez Tobar hat das Vorstandsressort Vertrieb in den letzten drei Jahren außerordentlich erfolgreich geführt und damit einen maßgeblichen Beitrag zum weltweiten Erfolg von Weidmüller geleistet“, kommentiert Christian Gläsel, Aufsichtsratsvorsitzender der Weidmüller Gruppe. „Wir danken ihm im Namen der Eigentümerfamilie und des gesamten Unternehmens auch dafür, dass er seinen Nachfolger Dr. Timo Berger in den kommenden Monaten Schritt für Schritt an seine neue Aufgabe heranführenwird. Ein fließender Übergang, der die Kontinuität unserer weltweiten Vertriebsarbeit sicherstellt.“ „Der planmäßige Aufstieg von Dr. Timo Berger in den Vorstand der Weidmüller Gruppe ist ein weiterer wichtiger Baustein in unserer langfristig angelegten Unternehmens- und Führungsstrategie. Dr. Berger vereint höchste vertriebliche und technologische Kompetenz mit seiner 13- jährigen Erfahrung in verschieden Produktdivisionen in unserem Unternehmen und birgt auch dank der Übergangsphase gemeinsam mit José Carlos Álvarez für höchste Kontinuität in Zeiten beschleunigter Veränderung bei unseren Kunden und in unseren Märkten“, er läutert Gläsel.