Gemeinsames Telefonat der Bürgermeister von Le Mans und Paderborn

Paderborn. In einem gemeinsamen Telefonat informierten sich die Bürgermeister von Le Mans, Stéphan Le Foll und von Paderborn, Michael Dreier über die aktuelle Corona-Situation in den beiden Partnerstädten, die jeweils angeordneten Schutzmaßnahmen sowie den Umgang mit den jeweiligen Einschränkungen für die Bevölkerung.

Bürgermeister Le Foll hob hervor, dass die Situation zahlenmäßig mit Paderborn vergleichbar, die Situation in anderen Landesteilen von Frankreich jedoch massiv gravierender sei. Er hoffe deshalb, bald Erleichterungen für die Bevölkerung der Stadt Le Mans erreichen zu können. Er begrüße das weniger stringente und flexiblere System der Länderverantwortlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Bürgermeister Michael Dreier unterstrich, dass bei den jeweiligen Maßnahmen eine enge und gute Einbindung und Abstimmung mit den Abgeordneten aus Bund und Land gegeben sei. Er selbst sei als Vizepräsident des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes eng mit in die Entscheidungen und Empfehlungen eingebunden.

Beide Bürgermeister bedauerten, dass derzeit kein Schüleraustausch zwischen Paderborn und Le Mans stattfinden könne, das Liborifest in Paderborn in diesem Jahr ausfallen müsse und auch das gemeinsame Chorkonzert der Partnerstädte, das im Rahmen des Beethovenjahres 2020 geplant war, verschoben worden sei. Dreier und Le Foll bekräftigten jedoch Ihre Absicht, die jeweils andere Stadt bald besuchen zu wollen, auch wenn dies durch das bestehende Reiseverbot sicherlich noch etwas dauern werde.