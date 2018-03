Gemeinsame Kräfte bündeln

Detmold. In einem Gemeinschaftsworkshop rund um die Themen duale Berufsausbildung und Bewerbungstraining haben die Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold (IHK Lippe) sowie die Berufsberatung der Detmolder Arbeitsagentur gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Nicole Feige am Dietrich-Bonhoeffer Berufskolleg (DBB) jüngst junge Leute fit gemacht für den Einstieg in das Berufsleben. Für die knapp zwanzig Teilnehmer ging es darum, Tipps und praxisnahe Beispiele für den Bewerbungsprozess bis hin zum Vorstellungsgespräch zu bekommen. Auch Infos über Ausbildungsberufe und Einblicke in die Gedankenwelt von einstellenden Personalverantwortlichen wurden gegeben, um sich authentisch und überzeugend bewerben zu können.

Schulsozialarbeiterin Nicole Feige: „Meine Arbeit mit den Jugendlichen zeigt mir, wie wichtig es ist, mit ihnen Perspektiven und Ziele zu erarbeiten und dass alle Akteure des Ausbildungssektors dabei unterstützend tätig sind.“

Eine Einschätzung, die auch Sebastian Prange, bei der IHK Lippe zuständig für Ausbildungsstellen-Matching und passgenaue Besetzung, teilt: „Zu Zeiten des Fachkräftemangels sollte der Stellenwert der beruflichen Bildung und das Bewerben der dualen Berufsausbildung unsere oberste Priorität haben.

Berufsberaterin Serpil Perkons der Agentur für Arbeit Detmold motiviert Jugendliche in ihrer täglichen Arbeit: „Es ist mir wichtig, die Schüler zu ermutigen, nicht aufzugeben. Wir möchten jedem einzelnen praktische Tipps mit an die Hand geben, um im Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Vielen war nicht klar, dass sie sehr wohl noch Chancen auf eine Ausbildung dieses Jahr haben und dass motivierte Auszubildende kurzfristig für den Ausbildungsstart im Sommer gesucht werden.“

Der Workshop wurde gezielt den Schülern der Oberstufe der Höheren Handelsschule am DBB gemacht. Alle, die noch eine Ausbildung suchen, können eine weitere Veranstaltung zum Thema am Dienstag, 10. April, besuchen. Nähere Infos hierzu gibt es direkt bei Nicole Feige am DBB.

Immerhin konnten bereits nach der ersten Veranstaltung wichtige Kontakte geknüpft werden. Prange: „Zwei Stunden nach der Veranstaltung hatte ich die erste Bewerbung per Mail erhalten, und diese an ein entsprechendes Unternehmen weitergeleitet. Idealerweise lassen sich so passende Kandidaten und somit künftige Fachkräfte für unsere tollen lippischen Unternehmen finden.“