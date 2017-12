Gemeinsame Entwicklung für neue Anwendungsfelde

Gütersloh. Der deutsche Hausgerätekonzern Miele vertieft seine strategische Kooperation mit dem koreanischen Robotikspezialisten Yujin. Aktuell produziert das Unternehmen den gemeinsam entwickelten Saugroboter „Scout“ für Miele. Gemeinsames Ziel ist nun, darüber hinaus neue Anwendungsfelder in der Robotik zu erschließen. Zu dem Zweck führt Yujin eine Kapitalerhöhung durch, in deren Rahmen sich die Miele Gruppe mit etwa 40 Millionen Euro einbringt.

Yujin Robot wurde 1988 in der koreanischen Hauptstadt Seoul gegründet. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Robotik-Produkte und -Komponenten für den Einsatz in Haushalt, Gewerbe, Logistik und weiteren Anwendungsbereichen. Heute erzielt Yujin mit rund 150 Beschäftigten einen Jahresumsatz von 45 Millionen Euro und wird in Korea zu den erfahrensten und innovativsten Vertretern seiner Branche gezählt. Miele gilt als weltweit führender Premiumhersteller für Haus- und Gewerbegeräte. Bei den Bodenstaubsaugern ist Miele mit jährlich mehr als 2,5 Millionen verkauften Geräten Marktführer in Europa.

Ihre Partnerschaft starteten die beiden Unternehmen 2012 mit der gemeinsamen Entwicklung eines Saugroboters für den Haushalt. Der Miele Scout RX1 hat sich seit 2014 sehr erfolgreich im Markt etabliert. Zum Jahreswechsel beginnt der Verkauf des Nachfolgers Scout RX2, mit dreifach verbesserter Saugleistung, weiter perfektionierter Navigation und nützlichen Features wie der Übertragung von Live-Bildern aus der Wohnung auf Tablet oder Smartphone. Auch der Scout RX2 wurde von beiden Partnern gemeinsam entwickelt und wird von Yujin produziert.

Durch die Ausweitung der Beteiligung von Miele an Yujin unterstreichen beide Partner die Absicht, ihre Kooperation nachhaltig zu vertiefen und weiter auszubauen, in dem weiterhin wachstumsstarken Segment der Saugroboter und darüber hinaus. „Dies gilt sowohl mit Blick auf Erweiterungen unseres Produktangebots als auch für mögliche Anwendungen zur Automatisierung der Produktion, Stichwort Industrie 4.0“, sagt Dr. Stefan Breit, Geschäftsführer Technik der Miele Gruppe, „deshalb freuen wir uns, mit Yujin einen erstklassigen Partner gewonnen zu haben, um diesen Weg gemeinsam zu gestalten.“ Ein zentrales Element hierbei sei die Zusammenarbeit mit Dr. Kyung Chul Shin, CEO von Yujin in zweiter Generation, sowie seinem Führungsteam vor Ort.

Umgekehrt sieht Shin die Miele Gruppe als einen starken und verlässlichen Partner, der sowohl eine stabile Beteiligungsstruktur gewährleiste als auch die Wahrung der Eigenständigkeit des Unternehmens: „Indem wir unser Know-how und unsere Ressourcen gemeinsam nutzen, eröffnen sich große Chancen für die Entwicklung neuer Produkte und Technologien wie auch für die Erschließung neuer Märkte.“