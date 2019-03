Gemeinsam Schätze der Natur entdecken

Naturparkführer e.V. auf der Suche nach Nachwuchs

Die Mitglieder des Vereins der Naturparkführer Teutoburger Wald sind ein wichtiger Eckpfeiler im Bereich der Umweltbildung des Naturparks und arbeiten eng mit der Geschäftsstelle zusammen. Sie sind Experten in ihrem Themengebiet und bieten naturparkweit spannende Führungen an, ob zu Fuß oder mit dem Rad. Neben der Tier- und Pflanzenwelt sowie der Landschaftsgeschichte stehen auch geologische, archäologische oder kulturelle Aspekte auf dem abwechslungsreichen Programm.

Die Vereinsmitglieder des Naturparkführer Vereins sind nach bundesweit einheitlichen Standards zertifizierte Natur- und Landschaftsführer oder haben eine damit vergleichbare Qualifikation. Alle sind verbunden durch ihre Leidenschaft für ihre Heimatregion, die sie gerne an ihre Gäste weitergeben. Auch Wilfried Kohlmeyer, Vorsitzender des Vereins, ist angetan von den vielfältigen naturkundlichen und kulturellen Themen, denen er durch die Mitglieder begegnet: „Wir möchten unser Angebot weiter ausbauen und hoffen auf Nachwuchs im Verein. Derzeit bemühen wir uns um einen neuen Lehrgang zum Natur- und Landschaftsführer im nächsten Frühjahr.“ Das Zertifikat zum Natur- und Landschaftsführer wird in Nordrhein-Westfalen von der Natur- und Umweltschutz-Akademie (nua) in Recklinghausen vergeben, der Lehrgang findet in der Region statt.

Wer an einer Aufnahme im Verein interessiert ist oder einen Einblick in das Thema geführter Erlebniswanderungen erhalten möchte, kann an der diesjährigen Fortbildung der Naturparkführer teilnehmen. Die kostenlose Veranstaltung zum Thema ‚Familienfreundliche Wanderungen‘ findet am 22. März von 10:30 bis 17:00 Uhr und am 23. März von 10:00 bis 15:00 Uhr in Altenbeken statt und von wird von erfahrenen Waldpädagogen geleitet.

Bei Interesse bitten wir um eine Anmeldung bis zum 15. März an info@naturpark-teutoburgerwald.de. Sie erhalten dann weitere Informationen sowie die genaue Adresse.