„Gemeinsam Meer erleben“ auf Norderney und Langeoog

Langeoog. Gefühlt waren die letzten Silvestergäste gerade erst abgereist, da begann schon wieder die neue Saison in den Inselquartieren des Kreises Lippe: In den beiden Jugend- und Gästehäuser auf Langeoog und Norderney wollten schon in den ersten Wochen des Jahres Gästegruppen wieder – gemäß des Slogans der Inselquartiere – „gemeinsam Meer erleben“.

Um optimale Bedingungen für einen gelungenen Aufenthalt zu schaffen, hat der Eigenbetrieb Schulen des Kreises auch in den vergangenen Monaten wieder in seine Inselquartiere investiert. „Neben der noch in diesem Jahr stattfindenden Renovierung der Fassade des Gästehauses auf Norderney haben die Jugendhäuser zum Großteil neue Möbel bekommen, auch die Aufwertung des riesigen Außengeländes ist in diesem Jahr ein Thema, und einige Maßnahmen werden bereits kurzfristig umgesetzt“, berichtet Eigenbetriebsleiter Klaus Kuhlmann.

Auch auf Langeoog hat sich im Außenbereich einiges getan. Neben einer großen Markise als Wetterschutz für die vordere Terrasse ist der hintere Sitzbereich mit einem multifunktionalen Dach überbaut worden, ein gläserner Windschutz bewahrt die Gäste vor einer „steifen Brise“.

Aktuell laufen in beiden Häusern die üblichen Vorbereitungen für die Saison, denn ab März steht der erste große Andrang bevor. Sowohl das Haus Detmold als auch das Haus Lemgo haben in den Osterferien noch freie Kapazitäten. Für Langeoog gibt es in diesem Jahr noch das besondere Pauschalangebot „Frühlingserwachen“. Vom 12. bis 17. März genießen Gäste einen sechstägigen Aufenthalt mit Vollverpflegung im Haus Lemgo, der Bustransfer zwischen Lippe und Bensersiel, der Gepäcktransport bis zum Haus und die Fährüberfahrt und Kurbeitrag sind ebenfalls enthalten.

Nähere Informationen zum „Frühlingserwachen“, aber auch zu allen anderen Terminen gibt es beim Buchungsmanagement unter (0 52 31) 62-4630 oder im Internet unter www.inselquartiere.de.

Foto: Mehr Komfort für die Inselquartiergäste: Die neue Überdachung der Terrasse am Haus Lemgo auf Langeoog bietet Schutz vor Sonne und Regen.