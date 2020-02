Gemeinsam gegen die soziale Benachteiligung von Kindern

Detmold. Zusammenkommen für eine starke Zukunft von Kindern – das stand im Fokus des Workshops in der GILDE in Detmold. 2019 wurde im Kontext des zweijährigen NRW Landesförderprojekts „Zusammen im Quartier“, das sich mit Armutsprävention von Kindern beschäftigt, eine Analyse der Lebens-, Gesundheits- und Bedarfslage von Familien in belasteten Sozialräumen Detmolds durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden nun in einem Workshop vorgestellt. Insgesamt 25 Teilnehmer*innen, darunter Jugendamtsleitungen, Ortsbürgermeister*innen, Mitarbeiter*innen im Gesundheitsmanagement sowie in Sozial- und Sportentwicklungsplanung, waren vor Ort, um die Ergebnisse zu besprechen.

Die Idee von „Zusammen im Quartier“ beruht auf der Annahme, dass Kinder, die aufgrund ihrer Lebensumstände sozialer Benachteiligung ausgesetzt sind, häufiger mit Problemen in ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit konfrontiert sind sowie mehr Entwicklungsdefizite aufweisen als Gleichaltrige aus bessergestellten Familien. In der Bedarfsanalyse von 2019 wurden Online-Befragungen und Interviews mit sozial schwächeren Familien in Detmold geführt, um aus den Ergebnissen gesundheitsförderliche und präventive Maßnahmen zur Verbesserung der Zukunft der Kinder abzuleiten. Die Ergebnisse wurden in sechs Rubriken erfasst: Lebensverhältnisse, Gesundheitslagen, Umgang mit digitalen Medien, Ernährung und Bewegung, Stress, Fähigkeit zur Bewältigung und Entwicklung. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden erste Ideen und Empfehlungen zur frühzeitigen Unterstützung der Familien und Kinder formuliert.

Der anschließende Workshop knüpfte damit an die Ziele und Empfehlungen an, die für jeden Bereich einzeln erhoben wurden, um mithilfe der unterschiedlichen Experten*innen genaue Maßnahmen zu entwickeln. Der Erfahrungsaustausch der Gruppe wurde als produktiv gewertet, da neben kreativem Input bereits konkrete Ideen für die Umsetzung gesundheitsfördernder Angebote entstanden sind. Eine weitere Zusammenarbeit der Beteiligten wird nun folgen, um die Workshop-Ergebnisse erfolgreich auf den Weg zu bringen.

Informationen zum Projekt „Zusammen im Quartier“ gibt es bei Carolin Schmalhorst von der Stadt Detmold unter Tel. 05231/977-183 oder per E-Mail an c.schmalhorst@detmold.de.