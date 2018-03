Gemeinsam für mehr Kulturelle Bildung

Schule, Kita und Offener Ganztag treffen Kultur

Minden. Kontakte und Kooperationen zwischen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Offenem Ganztag, Jugendhäusern und Kultureinrichtungen fördern und intensivieren – das sind die Ziele der Kooperationsbörse Kulturelle Bildung, zu der das Kulturbüro der Stadt Minden am 20. März 2018 von 15.30 bis 18.30 Uhr einlädt. Mindener Kulturinstitute, Künstler*innen, Aktive aus dem Jugendkulturbereich, Vereine sowie das Quartiersmanagement und der Bereich Integration präsentieren sich an diesem Tag mit ihren Programmen und Angeboten im Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne Frank (Salierstraße 40, 32423 Minden) und freuen sich auf Gespräche mit Schulleiter*innen, Lehrer*innen, Pädagogen*innen in Kitas, Offenem Ganztag oder Jugendarbeit, Politiker*innen, Eltern- und Schülervertreter*innen und anderen Interessierten.

Konzeptioniert wurde die Kooperationsbörse vom Team Schul-tur, einem Arbeitskreis, der sich aus Vertreter*innen Mindener Schulen und Mindener Kultureinrichtungen zusammensetzt. Ziel des Arbeitskreises ist es, Kulturangebote und -projekte zu entwickeln, die Kindern und Jugendlichen Zugänge zu Theater, Museen, Bibliothek und anderen Kultureinrichtungen eröffnen. Um diese Ziele auch auf der Börse effektiv zu verfolgen, wurde das Format entwickelt, bei dem es um Information, aber auch um konkrete Verabredungen zur weiteren Zusammenarbeit geht. So wurde beispielsweise das national erfolgreiche Theaterprojekt „Blick nach vorn“, das 2017 im Rahmen von „Das neue Wir“ Premiere feierte, auf der Kooperationsbörse 2016 angebahnt.

Anregungen und mögliche Dialogpunkte für mehr Kulturelle Bildung in Minden wurden wieder vorab in einem Faltblatt zusammengestellt, damit die Gäste der Börse eigene Ideen entwickeln und mitbringen können. Wem es gelingt, auf der Börse eine Kooperation anzubahnen und die Fortsetzung des Gesprächs über ein Projekt schriftlich vereinbart, hat die Chance auf eine Projektförderung bis zu 500 Euro. Eine Jury wählt unter den abgegebenen Gesprächsvereinbarungen drei Projekte aus. Wer gewonnen hat, wird am 29. Juni 2018 bekannt gegeben. Neben den kommunalen Kultureinrichtungen und -Vertretern werden beispielsweise auch der Jazz Club oder Belcantolino – Raum für Stimme dabei sein.

Anmeldungen zur Börse können sich Pädagoginnen und Pädagogen und andere Interessierte unter 0571/89288 oder unter kulturbuero@minden.de. Der Flyer kann unter www.minden.de/kulturelle_bildung/page.php heruntergeladen werden.

Foto: Ausschnitt aus dem Faltblatt Kooperationsbörse Kulturelle Bildung. © Stadt Minden