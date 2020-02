Gemeinsam für den Klimaschutz

Kreis Herford startet Motivationskampagne Mission E

Kreis Herford. Bei der effizienteren Nutzung von Strom, Gas und Öl sind alle gefordert: Verwaltung, Wirtschaft und Privathaushalte. Eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion haben die vielen Hunderttausend Beschäftigten in den Verwaltungen insbesondere des öffentlichen Sektors: Sie können einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur CO 2 -Einsparung leisten und mit gutem Beispiel vorangehen. Daher startet der Kreis Herford nun die Mission E. Mit der Motivationskampagne möchte die Kreisverwaltung mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern CO 2 einsparen.

Das „E“ steht für Energie, Effizienz, Einsparung und Emission – und das Engagement jedes und jeder Einzelnen. „Wir sparen nachhaltig am meisten CO 2 ein, wenn wir es selbst in Hand nehmen und als Vorbild vorangehen“, erklärte Landrat Jürgen Müller zum Auftakt der Kampagne. Klimaschutzmanagerin Anna-Lena-Mügge ergänzt: „Wir alle können dazu beitragen, mehr Strom, mehr Energie und mehr Wasser einzusparen“, so Mügge.Die Motivationskampagne im Bereich der Energieeffizienz mit dem Schwerpunkt Klimaschutz ist zunächst für 3 Jahre geplant und startete offiziell am 18. Februar mit einem Aktionstag im Kreishaus. Die Verbraucherzentrale NRW unterstützte vor Ort mit einem Energie-Infostand und bot Initial-Energieberatungen an. Nach dem Auftakt werden verschiedenste Aktionen zum Energie sparen und zur Ressourceneffizienz von Mission E-Team durchgeführt. Ein Dauerhaftes Angebot sind z. B. Büro-Energieberatungen der Energiesparlotsen des Kreises Herford, die Ausleihmöglichkeit von Strommessgeräten und einfache Energiespar-Tipps, welche nicht nur in der Verwaltung, sondern auch Zuhause angewandt werden können. Regelmäßige Schulungen für Hausmeister, Auszubildende und Multiplikatoren runden das Angebot ab.