Gemeinde der britischen Militärkirche spendet 1.500 Euro an Paderborner Hospiz

Paderborn. Die römisch-katholische Gemeinde der britischen Militärkirche Our Lady of Lourdes Church hat im vergangenen Jahr 1.500 Euro an Spenden sammeln können, die nun in Form eines Schecks an das St Vincenz Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“ überreicht wurden.

Die Gemeindemitglieder der Kirche, die sich in der Normandie Kaserne in Sennelager befindet, hatten an jedem 1. Sonntag des Monats selbstgebackenen Kuchen verkauft und weitere Gelder im Rahmen einer Weihnachtstombola gesammelt.

Marlies Grant besuchte das Hospiz gemeinsam mit Donna Evans und Sandra James, um den Scheck im Namen der Militärgemeinde zu überreichen.

Da britische Soldaten und ihre Familien auch im St Vincenz Krankenhaus in Paderborn medizinisch behandelt werden, war die Entscheidung, die Spendengelder an das St Vincenz Hospiz zu übergeben, naheliegend.

Vater Ian Stevenson, stellvertretender Assistent des General Kaplans der britischen Streitkräfte in Deutschland erklärte: „Wir haben das Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“ ausgewählt, weil in unserer Gemeinde mehrere Mitglieder an Krebs erkrankt waren.“

Hospizleiterin Schwester Gisela Hillebrand-Schmidt bedankte sich für die Spende und war erstaunt, wieviel Geld die britische Militärgemeinde durch den monatlichen Kuchenverkauf und eine Tombola gesammelt hatte. Sie sagte: „Vielen herzlichen Dank. 1.500 Euro sind eine tolle Summe. Wir sind für jeden einzelnen Cent dankbar.“