Gehtreff: Weitere Paten für Spaziergänge in Rheda gesucht

Regelmäßiges Spazierengehen ist gesund, fördert die Gemeinschaft und macht Spaß. Aufgrund der guten Resonanz in Wiedenbrück soll es in Kürze einen Gehtreff in Rheda geben. Dafür suchen die Initiatoren noch Freiwillige und laden Interessierte, die Geh-Paten werden wollen, zu einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 22. Februar, um 14 Uhr ins Rathaus, Raum E30 im Erdgeschoss, ein. Wer nicht zur Infoveranstaltung kommen kann, kann sich für weitere Auskünfte an den Initiator Hans Gerd Specht wenden: Tel. 05242 8552 oder 0160 75 45 162.