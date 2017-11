Geheimnisvoller Blick hinter die Schlossmauern – Lichterführung in der Wewelsburg

Lichterführung für Kinder und Erwachsene am kommenden Freitag, 24. November in der Wewelsburg

Kreis Paderborn. Die hoch über dem Almetal auf einem Bergsporn errichtete Wewelsburg ist schon bei Tageslicht eine faszinierende Erscheinung. Besonders geheimnisvoll wird der Blick hinter die Mauern des ehemaligen Schlosses jedoch dann, wenn die Sonne am Horizont untergegangen ist. Zum ersten Mal lädt das Kreismuseum Wewelsburg in diesem Herbst kleine und große Gäste zur beliebten Lichterführung in das Historische Museum des Hochstifts Paderborn ein. Am Freitag, den 24. November können Besucherinnen und Besucher eintauchen in eine geheimnisvolle Welt von Licht und Schatten. Kindern und Erwachsenen öffnet das Kreismuseum an diesem Abend ein Fenster zum Alltag längst vergangener Zeiten. Für Familien mit Kindern ab 8 Jahren startet die Führung um 17.30 Uhr, um 19.30 Uhr können Erwachsene die imposante Wewelsburg im Dunkeln erleben.

Wie selbstverständlich ist es heute, bei Dunkelheit das Licht und in der kalten Jahreszeit die Heizung einzuschalten? Was aber haben in geraumer Vorzeit die Menschen getan, als es diese technischen Annehmlichkeiten noch nicht gab? Wie lebten sie ohne Tageslicht und elektrischen Strom? Erhellende Antworten kennen die Museumspädagogen und der Schmied. In der Bleiwäscher Schmiede schürt er die Kohlen. Wer mag, versucht sich selbst einmal an Hammer und Blasebalg. Auch bietet die Führung den Zeitreisenden einen Einblick in das ärmliche und harte Leben der Handwerker jener Zeit. Arbeitsverträge mit geregelten Arbeitszeiten? Weit gefehlt: Schusterkugeln aus Glas, mit Wasser gefüllt, ermöglichten es dem Schuster, bei zentriertem Licht die Nacht durchzuarbeiten.

Taschenlampen sollten unbedingt mitgebracht werden. Die Führung dauert jeweils ca. 1 ½ Stunden.

Entgelt für die Führung: Erwachsene 3 €, ermäßigt 1,50 €, Familienkarte 6 €. Kostenlos ist die Führung für Inhaber einer Jahreskarte.

Bild 1: Sakrale Kunst des Barock und Rokoko, Foto: Lina Loos für das Kreismuseum Wewelsburg

Bild 2: In der Bleiwäscher Schmiede, Foto: Lina Loos für das Kreismuseum Wewelsburg