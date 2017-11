Geglückte Premiere: Axel Fischer versetzt Kegelfans in Ekstase

Münster. 4.500 Kegelfans strömten am vergangenen Samstag in das MCC Halle Münsterland um dort zu Partyhits und Electrosounds richtig abzufeiern. Die neuaufgelegte Kegelparty 2.0 ging damit in eine sehr erfolgreiche dritte Runde. Mit der neuen Activity Area hatten die Organisatoren der Kegelparty den richtigen Riecher. Hier gab es erstmals wieder die Gelegenheit die Kugel rollen zu lassen. Die Fun-Kegelbahn sorgte für Spaß und gute Laune. Und auch beim Karaoke-Wettbewerb feierte die Menge ausgelassen vor und auf der Bühne zu ihren Lieblingssongs aus der Partyszene.

Für den Höhepunkt des Abends sorgte Top-Act Axel Fischer: Er sang auf der Kegelparty-Bühne in der „Arena“ erstmals live seinen neuen Song „Anders als die Andern“ und versetzte das feiernde Volk damit in Ekstase. Seine Fans sind sich nach dem Auftritt sicher, dass Fischer auch damit einen riesen Hit auf den Partybühnen Europas landen wird. Sein Versprechen „die Hütte komplett abzureißen“ hat der ehemalige Münsteraner in jedem Fall eingehalten. Fischer stand kaum auf der Bühne, da jubelte, grölte, klatschte und hüpfte das Publikum.

Vor Axel Fischers großem Auftritt sorgte unter anderem das Chaos Team mit einer gekonnten Mischung aus Gesang, Comedy und den angesagtesten Hits für ordentlich Partystimmung. Nach den beiden erfahrenen Spaß-DJ’s animierte zunächst Schlagerstar Tobee das Publikum mit seinem Dauerbrenner „Lotusblume“ und vielen anderen seiner Hits zum Mitsingen und Tanzen. Dabei holte er sich Unterstützung aus dem Publikum. Der Partysänger nahm eine junge Frau mit auf die Bühne, um gemeinsam mit ihr einen seiner Songs zum Besten zu geben. In den Pausen zwischen den Auftritten brachten DJ Steve L. & DJ Tobi die „Arena“ zum Kochen.

Schon in der „Welcome Area“ weckte DJ Stephan mit Partyschlagern und Discofox die Lust zum Tanzen. Perfekt auf das Kegelparty-Publikum eingestimmt war die junge Partyband Supreme – Absolut LIVE. Ihr Repertoire reicht von Oldies bis zu aktuellen Hits. Im Congress Saal des MCC Halle Münsterland trafen sie genau den richtigen Ton und begeisterten das feierwütige Volk. Aber auch Freunde feiner Houseklänge und Electrobeats kamen auf ihre Kosten. Im weißen Saal bewies DJ GLENN ENERGY sein Können am Mischpult und zog die tanzenden Kegelfans mit hochwertigen Hits und elektronischem Sound in seinen Bann.