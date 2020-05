Gegenseitige Hilfe der kreiseigenen Schulen

In Zeiten von Corona ist gegenseitige Hilfe unverzichtbar, das zeigen auch zwei Beispiele unter den kreiseigenen Schulen in Lippe.

Kreis Lippe. Dort, wo normalerweise kreativ für die Schüler der Schule am Teutoburger Wald gekocht wird, wurde in den vergangenen Wochen während des stark eingeschränkten Schulbetriebes kreativ gegen das Corona-Virus gearbeitet: Rund 400 Alltagsmasken in unterschiedlichen Größen, Farben und Designs hat das Team um die stellvertretende Küchenleiterin, Claudia Pohl, in Horn entworfen und hergestellt.

Derzeit findet in der Förderschule für geistige Entwicklung des Kreises Lippe nur eine Notbetreuung statt und daher konnte das Küchenteam die Zeit sinnvoll nutzen. So entstand die Idee für die wiederverwendbaren Mund-Nase-Schutzmasken, von denen schon viele an der Schule im Einsatz sind. Die Übrigen wurden nun dem Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe mit seinen insgesamt 16 Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Zwar erfüllen diese Schutzmasken nicht die medizinischen Standards, sie können jedoch überall dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn momentan Mund und Nase zu bedecken sind,. Auch an der Förderschule selbst sind sie in bestimmten Bereichen eine ideale Ergänzung zu den bestehenden Hygieneanforderungen und tragen so zur Eindämmung des Virus‘ bei. Das nächste Projekt des Küchenteams steht bereits an: Die Mitarbeiterinnen unterstützen, wie viele andere Beschäftigte beim Kreis Lippe, nun beim Zusammenbau von Einmalmasken.