Gefragte „Lesestadt Gütersloh“

Einige Lesungen bereits ausverkauft

Gütersloh. Kurz nach Veröffentlichung der „Lesestadt Gütersloh“-Veranstaltungen war die Karten-Nachfrage so groß, dass einige Lesungen bereits jetzt ausverkauft sind.

Die Gütersloh Marketing (gtm), Organisatorin und Veranstalterin der „Lesestadt Gütersloh“, freut sich über das große Interesse und die Beliebtheit des Events. Für die Lesungen von Andreas Fröhlich, Tamina Kallert, Manuel Andrack und das Junge Theater Gütersloh gibt es leider keine Karten mehr.

Doch es gibt noch zahlreiche weitere, sehr interessante und unterhaltsame Lesungen. So liest Sven Gerhardt am Samstag, dem 3. November, im Kundenzentrum der Stadtwerke Gütersloh aus seinem Buch „Die Heuhaufen-Halunken“. Die Lesung für Kids ist kostenfrei. Tickets gibt es im Kundenzentrum der Stadtwerke. Ute Krause stellt ihr Kinderbuch „Theo und das Geheimnis des schwarzen Raben“ am Sonntag, dem 11. November, im Rathaus vor. Tickets sind für 3 Euro bei der gtm zu erwerben.

Weitere prominente Vorleser sind Hubertus Meyer-Burckhardt, Sky du Mont oder Sven Stricker mit Bjarne Mädel. Wer bei diesen außergewöhnlichen Veranstaltungen dabei sein möchte, sollte sich schnell noch Karten sichern.

Das ServiceCenter der gtm ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr und mittwochs und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zur Lesestadt Gütersloh gibt es unter www.lesestadt-guetersloh.de.