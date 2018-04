Geburtstag am Abgrund

Gustav Peter Wöhler spielt Hauptrolle in Gesellschaftsdrama „Das Fest“ im Theater im Park

Bad Oeynhausen. Der 60. Geburtstag – ein Meilenstein im Leben und für Viele ein Grund, ausgiebig zu feiern. Doch nirgendwo liegen Freud und Leid so nah beieinander, wie bei großen Familienfesten. Das erfährt auch Helge Klingenfeld-Jansen, Hauptfigur des Gesellschaftsdramas „Das Fest“, bei seiner Feier des runden Geburtstages. Das Landestheater Detmold hat den Stoff adaptiert und mit Gustav Peter Wöhler die Hauptrolle besetzt. Die Inszenierung ist am 11. April um 19:30 Uhr im Theater im Park, Bad Oeynhausen, zu sehen. Helge, Patriarch der Familie Klingenfeld-Jansen, wird 60 Jahre alt. Dass so ein Ehrentag gebührend gefeiert werden muss, steht außer Frage.

So finden sich neben den drei Kindern des Jubilars auch Verwandte sowie Bekannte der Familie auf dem ländlichen Anwesen der Klingenfeld-Jansens ein, um dem Familienoberhaupt zu gratulieren. Doch die verordnete Familienidylle hält nicht lang: Der jüngste Sohn Michael steckt in einer tiefen Ehekrise. Gbatokai, der neue Freund der Tochter Helene, entspricht nicht den Erwartungen der Gesellschaft und der noch nicht allzu lang zurückliegende Selbstmord der Tochter Linda schwebt wie ein unheilvoller Schatten über den Feierlichkeiten. Als der älteste Sohn Christian seine Laudatio nutzt, um den Gefeierten mit einem ungeheuerlichen Vorwurf zu konfrontieren, ist die Irritation groß. Die Festgesellschaft ignoriert erst einmal das Geschehene und feiert weiter. Bis auf einmal Zeugnisse der Vergangenheit auftauchen.

Nach dem gefeierten Auftritt mit seiner Band im März kehrt Gustav Peter Wöhler zurück ins Theater im Park. Wöhler, der in Herford aufwuchs, gehört zu den bekanntesten deutschen Theater- und Filmschauspielern. So spielte er unter anderem in „Polizeiruf 110“ oder auch den Verfilmungen der Ferdinand von Schirach-Verfilmungen „Schuld“ und „Verbrechen“. Zudem wurde er 2013 mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet.

