Gebet der Religionen und Gärtnerführung in der Gartenschau

Bad Lippspringe. Den besinnlichen Auftakt des Wochenend-Programms markiert eine Bahá’i Andacht im interreligiösen GlaubensGarten. Am Samstag, 27. Juni, sind alle Gartenschau-Besucher um 14.30 Uhr eingeladen, gemeinsam dort zu beten und einen Moment innezuhalten. Das traditionelle Gebet der Religionen findet am Sonntag, 28. Juni, auf der Adlerwiese statt. Ab 11.30 Uhr treffen sich dort die Angehörigen von zehn Glaubensgemeinschaften zu einem interreligiösen Gebet. Thematisch drehen sich die Beiträge in diesem Jahr um das Thema Gerechtigkeit. Für die musikalische Untermalung sorgt der iranische Violinist Alireza Asgarpour-Ememchai.

Am Sonntag-Nachmittag kommen die Blumenfreunde unter den Gartenschau-Besuchern voll auf ihre Kosten. Gärtnermeister Ralf Biermeier nimmt die Teilnehmer mit auf eine fachkundige Geländeführung, in deren Rahmen er über die exotische Pflanzenwelt der Gartenschau informiert. Darüber hinaus haben die Gäste die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich vom Gärtnermeister persönlich zur Bepflanzung im eigenen Garten beraten zu lassen. Die Führung beginnt um 14.00 Uhr an der NIEWELS-Fontäne.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen im Gartenschau-Gelände ist für Jahreskarten-Inhaber kostenfrei. Alle anderen Besucher zahlen für die Tageskarte 9,50 Euro (Erwachsene) bzw. 7,50 Euro (ermäßigt). Kinder zwischen drei und 17 Jahren zahlen 1,00 Euro. Darüber hinaus gibt es günstige Familienkarten und Gruppenangebote. Nähere Informationen dazu gibt es hier.