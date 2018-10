Gastfamilien für südafrikanische SchülerInnen gesucht

Bielefeld. Der FSA Freundeskreis Südafrika sucht für sein Kulturaustausch-Programm im Dezember (13.12. – 08.01.2019 und 28.11. – 08.01.2019) dringend Gastfamilien, die für 4/6 Wochen im Dezember einen südafrikanischen Jugendlichen aufnehmen.

Weihnachten bei einer Gastfamilie in Deutschland zu erleben, unsere Tradition, Advent, ein richtiger Weihnachtsbaum – und Märkte, davon träumen viele südafrikanische Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler sind 15 bis 18 Jahre alt. Sie nehmen mit ihren Gastgeschwistern am Unterricht teil, soweit der Aufenthalt nicht in die Ferien fällt. Alle Schüler sprechen Englisch.

Der FSA organisiert die Bahnfahrt zu den Gastfamilien sowie die Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Schüler bringen ihr eigenes Taschengeld mit. Die Gastfamilien bieten den Jugendlichen Unterkunft, Verpflegung und die Teilnahme am Familienalltag.

Der FSA ist eine unpolitische Privatinitiative, die 1996 von einem südafrikanischen High-School-Lehrer ins Leben gerufen wurde. Sein Anliegen war es, zwischen südafrikanischen und deutschen Jugendlichen Brücken der Freundschaft zu bauen und voneinander zu lernen.

Information unverbindlich bei:

FSA Freundeskreis Südafrika, Petra Jacobi, Bielefeld, Tel. 0521.160050,

www.@freundeskreis-suedafrika.de