Gartenschaugelände bleibt Ausflugsziel

Bad Lippspringe. Am 15. Oktober geht die Landesgartenschau (LGS) 2017 in Bad Lippspringe zu Ende. Doch auch im Anschluss soll das Gelände mit Waldpark und Kaiser-Karls-Park als Ausflugsziel erhalten bleiben. Als „Gartenschau Bad Lippspringe“ soll das Areal künftig ganzjährig geöffnet sein, wie der LGS-Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Der Slogan „Blumenpracht und Waldidylle“ bleibt demnach in Zukunft ebenso erhalten wie die neu inszenierte Waldkulisse und die Spielewelt der Elfen und Trolle. Veranstaltungen, auch mit regionalen

Akteuren, sollen regelmäßig für Abwechslung sorgen.

Neben Einwohnern der Region gehören insbesondere Familien mit Kindern sowie Best Ager mit Interesse für Gärten und Parks zu den Zielgruppen des Konzepts. Günstige Dauerkarten und eine familienfreundliche Preisarchitektur sollen den Besuch nach einer kurzen Schließzeit ab dem 19. November 2017 attraktiv machen.

Bisher hat die LGS 400.000 Besucher gezählt (Stand 22.August 2017) und liegt damit sehr gut im Plan, der bis zum 15. Oktober von 480.000 Gästen ausgeht.