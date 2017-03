Gartenschau wirbt auf der ITB in Berlin

Bad Lippspringe. Als größte Reisemesse der Welt ist die ITB in Berlin der jährliche Pflichttermin für jeden Tourismus-Interessierten. Gemeinsam mit dem Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverband e. V. präsentierte sich ein Team der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 im Rahmen der Großveranstaltung in der Bundeshauptstadt.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz warb Bürgermeister Andreas Bee zusammen mit dem Vorsitzenden des Nordrhein-Westfälischen Heilbäderverbandes und Bürgermeister von Bad Salzuflen, Roland Thomas, für den Gesundheitstourismus und das Bäderwesen in der Region. Neben dem Konzept der Landesgartenschau in Bad Lippspringe ging es dabei auch um das neue Gemeinschaftsprojekt „Gesundheitstourismus 4.0“.

Außerdem präsentierte Bad Lippspringe die Landesgartenschau 2017 auf der ITB auch zusammen mit dem Dachverband Teutoburger Wald Tourismus. Eine großflächige Werbung und Flyer machten das Großereignis der Badestadt in Berlin unübersehbar.