Gartenschau Bad Lippspringe in der Königsklasse

Bad Lippspringe. „Diese Auszeichnung ist ein weiterer Beweis für die hohe gestalterische Qualität unserer Gartenschau. Es macht uns sehr stolz, bundesweit höchstes Lob und große Anerkennung für unsere Parkanlage zu bekommen. In Fachkreisen steht der Name Bad Lippspringe mittlerweile für ein Höchstmaß an Qualität im öffentlichen Raum“, freute sich Bürgermeister Andreas Bee, der den Deutschen Landschaftsarchitekturpreis zusammen mit A.W. Faust und weiteren Vertretern vom Landschaftsarchitekturbüro sinai entgegen nahm.

Das Urteil der Jury, die im Rahmen des Deutschen Landschaftsarchitekturpreises mehr als 130 Projekte bewertet hat, hätte kaum besser ausfallen können. „Die Um- und Neugestaltung des Waldkurparks in Bad Lippspringe von sinai inszeniert in gekonnter Weise DEN romantischen Sehnsuchtsort der Deutschen, den Wald“, urteilte die Jury. Die Experten bewerten die Gartenschau so: „Lange Lichtungskorridore und spiegelnde Wasserflächen bieten atemberaubende Höhepunkte und setzen den alten Baumbestand wunderbar in Szene“.

Weitere Informationen zum Deutschen Landschaftsarchitekturpreis und eine kostenfreie Broschüre mit allen Details zu den Preisträgern gibt es im Internet unter www.deutscher-landschaftsarchitektur-preis.de.