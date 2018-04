Gartenmarkt im Maxipark macht Sommerlaune

Hamm. Alles neu macht der Mai – und welche Neuigkeiten es in 2018 gibt, zeigt der große Gartenmarkt, bei dem jeder Besucher Lust auf Sommer bekommt. Hier blüht Ihnen was! Holen Sie sich Anregungen und lassen Ihren eigenen Garten oder Balkon in den schönsten Farben erblühen, denn der große Gartenmarkt „BlumenLUST und FrühlungsDUFT“ macht seinem Namen alle Ehre.

Von Samstag, 28. April bis Montag, 1. Mai 2018 verwandeln rund 80 Aussteller den Park in ein buntes Garten-Paradies. Hier treffen sich BlumenLUST und FrühlingsDUFT – und alle Gartenliebhaber der Region sind dazu eingeladen. Blumen, Blüten und Sträucher bieten mit ihrer Farbenvielfalt im gesamten Park einen wahren Augenschmaus. Spalierobst, Stauden, Sommerblumen, aber auch außergewöhnliche Gehölze und Orchideen, Gewürze und Kräuter im frühlingshaften Ambiente – fast jeder Winkel des Parks erblüht in kräftigen Farben.

Während die Einen einzigartige Dekorationen für den heimischen Garten finden, gemütliche Möbel zum Sitzen oder Relaxen erproben, kommen andere für die Neugestaltung des Gartens mit den anwesenden Fachleuten ins Gespräch. Wieder andere Besucher entdecken seltene Tomatenpflanzen, stellen sich ihr neues Zierapfelbäumchen im eigenen Garten vor oder probieren die zahlreichen Köstlichkeiten. Kunstliebhaber werden im ganzen Park ebenso fündig wie die Liebhaber guten Geschmacks. Im Foyer der Waschkaue entführt Familie Röhl die Besucher in die zauberhafte Welt der Orchideen und bietet neben außergewöhnlichen Pflanzen auch Fachvorträge und Pflegtipps für die exotischen Schönheiten.

Im Duft- und Kräutergarten erläutert Aromatologin Angela Schwemin, wie und wann Kräuter und Düfte ideal für Wellness und Gesundheit sind. Natürlich bietet der Gartenmarkt auch jede Menge Handfestes für Hobbygärtner. Fachmann Heiner Dornhege verrät Tricks im Umgang mit kränkelnden Pflanzen und der Experte für Naturdünger gibt Tipps für Rasen und Rosen. Derweil unterhält ein buntes Musik- und Comedy-Programm die Besucher.

Der Gartenmarkt ist vom 28. April bis 1. Mai 2018 jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 6 Euro, für Kinder drei Euro und für Familien 15 Euro. Für Inhaber der Maxipark-Jahreskarte ist der Eintritt frei. RUHR.TOPCARD und Jahreskarten der Park-Kooperation gelten an diesem Wochenende nicht. Weitere Informationen gibt es direkt im Maximilianpark, Telefon 02381/98210-0, unter www.maximilianpark.de oder über Facebook.