Gartenfotografie in Theorie und Praxis

Gütersloh. Gartenmotive gekonnt einfangen und die Perspektive wechseln: In einem Workshop zur Gartenfotografie, der am Freitag, 4. Mai, in der Volkshochschule Gütersloh startet, kann man sich jetzt mit der nötigen Technik vertraut machen und auch gleich die neuen Kenntnisse erproben. Dieser Workshop mit Garten- und Fotoexpertin Daniela Toman richtet sich an alle, die ihre Fertigkeiten in der Gartenfotographie ausbauen möchten. Zu Beginn des Workshops werden technische Grundlagen für gelungene Fotos im Garten vermittelt. Voraussetzungen sind der Umgang mit der Kamera und Grundkenntnisse der Fotografie.

Am zweiten Tag des Workshops, am Samstag, 5. Mai, ist der Botanische Garten in Gütersloh ein ideales Ziel für einen Streifzug durch die Natur. Hier werden vielfältige Fotomöglichkeiten von der Froschperspektive bis zur Vogelperspektive, von der Landschaftsaufnahme bis zur Makrofotographie geboten. Bunte Staudenbeete, farbenfrohe Wechselbepflanzungen und bauliche Elemente laden zum Fotografieren ein. Mitzubringen ist die eigene Kamera ein Stativ (falls vorhanden) und wetterangepasste Kleidung. Tagsüber kann im Palmencafé eine Pause gemacht werden. Das Seminar findet am Freitag, 4. Mai von 18 bis 20.15 Uhr, am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr sowie am Dienstag, 8. Mai, von 18.30 bis19.45 Uhr statt.

Das Ziel des Workshops wird sein, Gartenfotografien zu sammeln und mit den schönsten Aufnahmen im September dieses Jahres eine Ausstellung in der Volkshochschule zu gestalten. Informationen zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Lebendige Gärten“ gibt es bei Gisela Kuhlmann und Beate Gahlmann, Umweltberatung der Stadt Gütersloh, unter der Telefonnummer 05241 822088. Eine Anmeldung ist möglich unter vhs@guetersloh.de oder telefonisch unter 05241 822925