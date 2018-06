Garten Tausendschön wird zur Kulisse für das Märchenfest

Märchen aus aller Welt werden im Tipi erzählt

Minden. Es war einmal und wird auch wieder sein: Schon am 8. Juli findet das 4. Märchenfest im Tausendschön – Dein Gemeinschaftsgarten in Minden statt. Mit einem abwechslungsreichen Familien-Programm lassen GreenFairPlanet in Kooperation mit dem Jugendhaus Alte Schmiede und dem Quartier Rechte Weserseite die Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, Hochmut noch vor dem Fall kam und ein Träumer noch König sein durfte, wieder wahr werden. Im Tipi werden Märchen aus aller Welt von Rita Maria Fröhle erzählt. Gäste dürfen in Märchenkostümen kommen.

Zauberhafte Wesen begleiten Klein und Groß auf einem Märchenparcours. Königlicher Schmuck wird gemeinsam gefertigt. Es geht auf Schatzsuche nach Kronjuwelen. Fantasievoll werden Märchen- und Fabelfiguren gemalt und das tapfere Schneiderlein hat seine Nähstube geöffnet. Höhepunkt ist die herrschaftliche Krönung von Prinzessinnen und Prinzen. Mit Tanz und Gesang verzaubert die Gruppe aus dem Jugendhaus Alte Schmiede unter Leitung von Julia Rolfsmeier Kinder und Erwachsene. Wie im Schlaraffenland wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Ein Gartenmarkt rundet das Fest ab.

Los geht das Märchenfest an der Aminghauser Heide 11, 32423 Minden, um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.