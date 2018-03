Gallery Shoes in DÃ¼sseldorf

Die Gallery Shoes, die internationale Messe für Schuhe und Accessoires, findet vom 11. bis 13. März auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Marken aus der ganzen Welt sind auf dem Gelände in fünf Kategorien vertreten. Gerry Weber und Tamaris vertreten die Industriehochburg Ostwestfalen.

Düsseldorf. Wissen was angesagt ist. Über 500 Brands haben sich auf der internationalen Trade Show für Schuhe und Accessoires zusammengefunden. Auch dieses Jahr sind die Besucher dazu eingeladen in die kreative Welt der Schuhe einzutauchen, wo Kunst auf meisterhaftes Handwerk trifft.

Industriecharme: Schuhe in historischem Ambiente in Szene gesetzt

Schuhliebhabern wird es an nichts mangeln. Ungeachtet dessen ob Bequemlichkeit oder die Auffälligkeit im Fokus des persönlichen Stils steht. Auf der Gallery Shoes kommt jeder auf seine Kosten. Den umfangreichsten Bereich stellt die Contemporary & Urban Zone dar. Eben diese erstreckt sich über ganze fünf Hallen, die durch ihr rustikales und industrielles Ambiente betören. Historische Stahlträger und ein unter Denkmalschutz stehender Heizkessel schaffen eine urbane, sowie charmante und einzigartige Atmosphäre. Die Exponate dieser Kategorie stehen unter dem Motto „Tafelsilber trifft Industrieklasse“. Schuhe aus diesem Segment können sich, befreit von Größenzwang, präsentieren.

In der Premium Zone, der Ausstellung in der Kaltstahlhalle und Gussstahlhalle, werden luxuriöse Exemplare in einer besonders schicken, tageslichtdurchfluteten und eleganten Atmosphäre präsentiert. Hier treffen Exklusivität und Extravaganz auf handwerklichen Perfektionismus.

Gerry Weber vereint Klassik mit Moderne

Der Industriestandort Ostwestfalen wird durch die Anwesenheit von Tamaris und Gerry Weber vertreten. In der Glühofenhalle hat Gerry Weber seinen Stand. Hier wird die Contemporary mit der Comfort Zone vereint und schafft ein einzigartiges Potpourri aus Klassikern und neuen Interpretationen.

Alt bewährte Trends weiterentwickeln, das ist das Motto der Herbst und Winter Kollektion 2018. Die Töne schwarz und Cognac dominieren die neuen Trends, hier setzt man auf den Erfolg der letzten Jahre. Die neuen Entwicklungen spiegeln sich in auffälligen Prints wieder. Die Themen Flowers und Metallic ziehen sich durch die neue Produktpalette. Hochwertige Materialien, wie Kalbsleder, stehen für sich um besser zu wirken. Durch dezente Finishs werden die Produkte schließlich aufgewertet.

Die Schuhsohlen bestechen durch ein auffälliges Plateau. So werden auch die bewährten flachen Klassiker zu extravaganten und exklusiven Neuheiten. Besonders die Schuhtypen Boots, Schnür, flach und Chelsea sind diese Saison bei Gerry Weber angesagt und unterstreichen den coolen und urbanen, wie auch komfortablen Stil des Labels.

Wiesn- und Wintertrends bei Tamaris

An dem Messe-Stand von Tamaris wird unter anderem die Kollektion für das nächste Oktoberfest präsentiert. Angesagt auf der Wiesn sind in diesem Jahr High-Heel Stiefeletten und Boots in bordeaux und lila, versehen mit Edelweiß-Blüten. Wer es gemütlicher mag, kann auf Ballerinas zurückgreifen, die neben den für das Oktoberfest-Thema typischen Blüten zusätzlich mit Schleifen aus Spitze verziert sind.

Die Kollektion „Russian Winter“ enthält kuschelige Stiefel, die zum Teil mit echtem Lammfell ausgestattet sind. Außerdem gibt es eine, von Marcel Ostertag gestaltete, Kollektion zu bestaunen. Der Designer setzt auf gedeckte Farben wie grau, weinrot, schwarz, altrosa und beige, aber auch Eyecatcher in kräftigem rot kann man entdecken. Dazu setzt Ostertag hauptsächlich auf Reißverschlüsse und Applikationen aus gold und rosé, ein Schuh-Modell daneben ist mit Nieten versehen.

Eine Neuheit stellt die „Heart & Sole“-Sohle dar. Diese besteht aus zwei speziellen Ebenen, die den Fuß an den Stellen entlasten, welche beim Tragen von hochhackigen Schuhen am schnellsten schmerzen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung und stützt die natürliche Fußwölbung. Zwar ist die Sohle herausnehmbar, jedoch ist sie nur mit anderen „Heart & Sole“-Modellen kompatibel, da die Schuhform speziell für den Einsatz dieses Fußbettes adaptiert wurde.

Text: Julia Merten und Vanessa Seide