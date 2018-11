Gala-Abend des Pferdes wirft die Schatten voraus .

Herford. Wie in jedem Jahr läutet der Gala-Abend des Pferdes beim Reit- und Fahrverein „von Lützow“ Herford an der Planckstraße die Adventszeit ein. Seit Wochen sind die Lützower an ihren eigenen Schaubildern am Feilen, am Samstag, den 01. Dezember 2018, ab 20.00 Uhr haben auch sie ihren großen Auftritt. Den Zuschauern wird erneut ein abwechslungsreiches Showprogramm geboten, in dem sich quirlige Ponys und elegante Warmblüter abwechseln. Das genaue Programm lässt sich Vereinsvorsitzender Klaus Brinkmann im Vorfeld nicht entlocken, aber er verrät: es wird viele imposante Vorführungen zu bestaunen geben und auch das ein oder andere Wiedersehen mit alten Bekannten – hier ist für alle Pferdeliebhaber etwas dabei.

Wer bei dem ca. dreistündigem Event dabei sein möchte sollte sich beeilen, Sitzplatzkarten (20 EUR) sind nur im Vorverkauf erhältlich und erfahrungsgemäß schnell vergriffen, Stehplatzkarten für 7,50 EUR sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Informationen unter www.reiterverein-herford.de.