Fulminantes Abschlusskonzert beim WDR 3 Jazzfest

Gütersloh. Wenn der Gitarrist John Scofield am Samstag, 4. Februar, gleich zweimal beim „WDR 3 Jazzfest“ auftritt, dann begegnet er am Abend einem der vielseitigsten deutschen Klaviertrios mit Pablo Held am Flügel, Robert Landfermann am Bass und Jonas Burgwinkel am Schlagzeug. Bereits zum dritten Mal kommt diese Formation auf großer Bühne zusammen, jedes Mal mit frischen Ideen entsprechende dem gemeinsamen Motto „Raus aus der Komfortzone“.

Eine Wiederbegegnung ist auch der Auftritt Scofields mit der WDR Big Band nach Mitternacht. Denn seit 1989 sind der Amerikaner und die Big Band immer wieder gemeinsam auf den Bühnen der Welt unterwegs. Arrangeur Michael Abende stellte das „Scofield Special“-Programm für das Schlusskonzert des WDR 3 Jazzfestivals zusammen.

Für Gütersloh sind das natürlich Wiederbegegnungen des heimischen Publikums mit dem hoch geschätzten Veteranen des Jazz-Rock. Die Erinnerungen an seine Serie von bisher sechs Konzerten bei „Jazz in Gütersloh“ reichen vom letzten Konzert des Scofield Trio und Horns im April 2008 in den November 1990 zurück, sind also fast genauso dauerhaft wie Scofields Zusammenarbeit mit der WDR Big Band.

Das Abendkonzert ist bereits ausverkauft, für das Nachtkonzert mit der WDR Big Band sind Karten noch an allen Vorverkaufsstellen zu erwerben. Übrigens: Wer Scofield in Gütersloh nicht direkt vor Ort erleben kann, ist bei ARTE concert gut aufgehoben. Der Sender überträgt jedes WDR 3 Jazzfest-Konzert im Internet live aus dem Gütersloher Theater.

Mehr zum WDR 3 Jazzfest unter www.jazz-gt.de