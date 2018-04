Für mehr Sicherheit an Schulen

Malteser bilden 18 neue Schulsanitäter aus

Arnsberg, Herzebrock-Clarholz, Rheda-Wiedenbrück, Nieheim, Olpe, Erzdiözese Paderborn. Umgeknickte Knöchel beim Sportunterricht, Schnittwunden, Kreislaufbeschwerden, hin und wieder ein Knochenbruch: Mehr als eine Million Unfälle geschehen an Schulen in Deutschland – jedes Jahr. Gute Nachrichten indes für Schulen in Arnsberg, Herzebrock-Clarholz, Olpe und Nieheim: Ab sofort sorgen dort insgesamt 18 gut ausgebildete Jugendliche für mehr Sicherheit. Denn am vergangenen Freitag haben sie die Kompaktausbildung zum Schulsanitäter des Malteser Hilfsdienstes erfolgreich abgeschlossen.

Es ist Freitag, der 6. April. Der Frühling streckt seine ersten Fühler über den Kupferberg in Detmold aus. Vier intensive Tage liegen jetzt hinter den nun frischgebackenen Schulsanitätern. Hier, in der Jugendbildungsstätte des Instituts St. Bonifatius, haben sich die 12 bis 17-jährigen Teilnehmer ausgiebig mit der medizinischen Erstversorgung beschäftigt. Während andere in den Schulferien Urlaub machen und die Sonne genießen, geben sich hier Theorieblöcke und praktische Übungen die Klinke in die Hand. Vier Tage raucht so mancher Kopf. Und wie immer, wenn Jugendliche mehrere Tage gemeinsam in einer Jugendherberge verbringen, kommt auch der Schlaf viel zu kurz. Umso größer ist die Erleichterung am Freitag, nach bestandener Prüfung. Stolz halten sie ihre Zertifikate der Malteser in der Hand: Denn sie sind jetzt Schulsanitäter – und damit bestens ausgebildet, um ihren Mitschülern bei Unfällen beizustehen.

Eine der Absolventinnen ist Isabella Kira Löhr aus Arnsberg. Mit ihren 17 Jahren ist sie dieses Jahr die älteste Teilnehmerin. Zuhause besucht sie die Freie Walddorfschule Soest – zusammen mit rund 250 weiteren Schülerinnen und Schülern der Klassen 1 bis 13. Aktuell gibt es dort noch keinen Schulsanitätsdienst. Gemeinsam mit Stefanie Müller und Marcel Schmitz aus Arnsberg, die ebenfalls in Detmold dabei sind, möchte Isabella dies jetzt ändern und einen eigenen SSD aufbauen. „Wir haben gemeinsam begonnen, uns für die Erstversorgung zu begeistern“, sagt sie. Und gemeinsam haben sie dann die Kompaktausbildung der Malteser absolviert. „Weil man hier kompakt alles lernen kann, was man wissen muss.“

Unter den Absolventen sind auch zwei 14-jährige Jungs aus dem Kreis Höxter. Benjamin Alexander Brunner aus Bredenborn und Jan-Gerrit Amsel aus Merlsheim besuchen die Peter-Hille-Realschule in Nieheim. Wenn man mit den beiden spricht, merkt man: sie haben einfach eine soziale Ader. „Mir macht es Spaß, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen“, sagt zum Beispiel Benjamin, der sich demnächst auch beim Malteser Hilfsdienst in Steinheim engagieren möchte.

Auch der Schulsanitätsdienst an der Von-Zumbusch-Gesamtschule in Rheda-Wiedenbrück bekommt Verstärkung: Unter anderem von Leon Habraken, 14, aus Rheda-Wiedenbrück. Leon macht sich bereits erste Gedanken über sein Berufsleben: „Der Schulsanitätsdienst ist für mich auch eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben, weil ich später etwas in die Richtung Rettungsdienst oder Feuerwehr machen möchte“, sagt er. Das Wissen, das hier kompakt vermittelt wird, sei dafür eine gute Grundlage.

„Der Schulsanitätsdienst ist ein Kooperationsprojekt zwischen Schulen und dem Malteser Hilfsdienst. Wir Malteser bilden dabei Jugendliche ab dem ​siebten Schuljahr in Erster Hilfe, erweiterter Erster Hilfe und einem Modul Schulsanitätsdienst aus“, berichtet Patricia Hohenberger am Rande des Seminars. Sie ist Diözesanreferentin Schulsanitätsdienst des Malteser Hilfsdienstes in der Erzdiözese Paderborn und hat die Kompaktausbildung organisiert. „Schulsanitäter übernehmen die Erstversorgung bei Unfällen. Gegebenenfalls informieren sie auch den Rettungsdienst und übergeben die Mitschüler an deren Eltern.“ Patricia Hohenberger ist überzeugt, dass Jugendliche dabei ganz nebenbei viele „Social Skills“ mitnehmen: „Die Teilnehmer lernen bei uns auch, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Und dass man, wenn man mit anderen an einem Strang zieht, einfach mehr erreichen kann.“

Die ersten Schulsanitätsdienste haben die Malteser schon in den 1970er Jahren begleitet. In der Erzdiözese Paderborn wurde der Dienst in den letzten Jahren stark ausgebaut. So gibt es aktuell 37 Schulsanitätsdienste, Tendenz steigend. Allein im ersten Schulhalbjahr 2017/2018 gab es vier Neugründungen.