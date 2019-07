Für die Berufswahl vorbereiten

Weidmüller lädt am 28. und 29. Juni zum „Tag der offenen Tür“ in die Akademie ein

. Ob ein Beruf im Handwerk, in der Industrie oder doch im Dienstleistungssektor – Schülerinnen und Schüler stehen zu Beginn der beruflichen Laufbahn vor einer schwierigen Entscheidung. Wo soll die Reise zukünftig hingehen und welcher Beruf passt zu mir? Wie beispielsweise eine Berufsausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme, zum Werkzeug-oder Industriemechaniker, zur Fachkraft für Lagerlogistik oder auch ein Duales Studium in den Bereichen Technische Informatik oder Wirtschaftsinformatik aussehen kann, davon können sich Schülerinnen und Schüler am Tag der offenen Tür der Weidmüller Akademie am 28. und 29. Juni selbst ein Bild machen. „Schülerinnen und Schüler können hier mit unseren Azubis und Dualen Studenten sprechen und selbst ausprobieren, was ihnen liegt und woran sie Spaß haben“, erklärt Wolfgang Gwiasda, Leiter der Ausbildung und Schülerakademie. Gleichzeitig können die Besucher die Chance nutzen, sich über ein Praktikum, eine Werkstudententätigkeit oder eine Bachelor-/Masterarbeit bei Weidmüller zu informieren. Neben umfangreichen Informationen zu den verschiedenen Berufen erwartet die Besucher am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr und Samstag zwischen 10 und 14 Uhr ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Neben einer Virtual Reality Tour durch die Produktion des Elektrotechnikunternehmens wird unter dem Aspekt „Vom Papp-Modell zur Smart Factory“ eine Industrieapplikationpräsentiert, welche Auszubildende in einer Studienfahrt als Papp-Modell entwickelt und anschließend gemeinsam mit Ausbildern und Trainern realisiert haben. Weitere Stationen sind ein Geschicklichkeitsparcours mit Indoor-Quadrocoptern sowie ein Blick in die Weidmüller-Lernwelt aus Sicht eines Mitarbeiters. Bewerbertrainings für die Schülerinnen und Schüler runden das Programm ab. „Wir begleiten nun schon seit über 65 Jahren junge Menschen beim Start in das Berufsleben und laden am „Tag der offenen Tür“ alle Interessierten gemeinsam mit ihren Eltern, der Familie und Freunden herzlich ein, die Ausbildung bei Weidmüller live vor Ort zu erleben und die Weidmüller Akademie näher kennenzulernen“, so Gwiasda.