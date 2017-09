Für das Studium qualifiziert

Fachhochschule und Universität Bielefeld überreichen Geflüchteten ihr Deutschzertifikat und begrüßen neue Sprachkursteilnehmer.

Bielefeld (fhb). „Die Sprache ist der Schlüssel für die Chancen und den Erfolg im Leben“, gab Sprachkursabsolvent Ronaldo Ibrahim den neuen Teilnehmern bei der heutigen Verabschiedung und Begrüßung in der Universität Bielefeld mit auf den Weg. Gemeinsam mit Ahmad Fahim Rahimy ist er der erfolgreichste Absolvent der letztjährigen DSH-Sprachkurse von Universität und Fachhochschule (FH) Bielefeld. DSH steht für „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“. Ein Jahr lang lernten die Geflüchteten auf dem Campus Bielefeld für ihre Prüfungen, 26 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen nun ihre Urkunde überreicht. „Sie können stolz auf Ihre Leistung und Ihr Durchhaltevermögen sein“, sagteFH-Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk. Sie betonte jedoch auch, dass „Sprachkenntnisse davon leben, dass man die Sprache nutzt und weiterentwickelt“. Dies riet auch Uni-Prorektorin Prof. Dr. Claudia Riemer den erfolgreichen Absolventen: „Machen Sie die Sprache zu Ihrer besten Freundin!“ Sie sei der Eintritt in die deutsche Kultur und nun auch in den deutschen Hochschulraum. Denn mit dem Zertifikat in der Tasche und den Qualifikationen aus ihrem Heimatland können die Absolventinnen und Absolventen nun ihr Studium beginnen – einige auch an Uni und FH Bielefeld.

Neben der Verabschiedung wurden 66 Sprachschülerinnen und Sprachschüler für drei neue Kurse an der Uni und einem an der Fachhochschule begrüßt. Durchgeführt werden alle Kurse vom Projekt PunktUm, das Beratung und Training für internationale Studierende an der Uni Bielefeld anbietet. Neben dem DSH-Zertifikatsangebot bietet die Fachhochschule Bielefeld

noch zwei weitere Sprachkurse für Geflüchtete in Bielefeld und einen in Minden an.

BUZ: Die Hochschulleitungen und Betreuer freuen sich mit den 26 Geflüchteten über ihre bestandenen DSH-Prüfungen.

Foto: Berit Steinkröger