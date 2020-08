Führungswechsel im Vier-Sterne-Haus • Lutz Lachmann neuer Hoteldirektor

Lutz Lachmann will Geschäftsfelder optimieren und neue Märkte erschließen

Halle/Westfalen Offiziell wird Lutz Lachmann seine neue Tätigkeit als Hoteldirektor in HalleWestfalen zwar erst zum 01. September 2020 aufnehmen. Doch bereits seit vergangener Woche arbeitet sich der aus dem niedersächsischen Bad Nenndorf bei Hannover stammende 39-Jährige in die neue Führungsposition ein. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Herausforderungen“, sagt Lachmann, der zuvor (seit 01. Dezember 2019) als Verkaufs- und Veranstaltungsmanager im COURT HOTEL tätig war.

„Unser Haus ist mit seinen zahlreichen Möglichkeiten in den Segmenten Business und Tagungen sowie im Eventbereich geradezu prädestiniert für ein umfangreiches Hotelerie-Portfolio“, erklärt der zweifache Familienvater und betont, dass „unsere Vielseitigkeit und die damit verbundene Flexibilität hohes Potential haben, so dass wir Geschäftsfelder weiter optimieren werden und auch neue Märkte erschließen wollen. Genau da setze ich ab sofort konzeptionell gemeinsam mit meinem Team an.“

Ausbildungen und beruflicher Werdegang des neuen Hoteldirektors

Lachmann absolvierte eine Ausbildung zum Hotelkaufmann, an die ein abgeschlossenes Studium der Europäischen Betriebswirtschaftslehre in Hamburg folgte, bevor er 2003 seine erste Anstellung zum „Commis/Demichef de Rang Bankett“ am Crowne Plaza Vienna (Wien, Österreich) antrat. Im Anschluss durchlief er ein einjähriges „Food & Beverage Management Training“ im Old Westbury Golf & Country Club auf Long Island in New York (USA).

Danach bekleidete er hierzulande mehrere leitende Tätigkeiten als „Bankettsupervisor“ im Sheraton Offenbach und als „Stellvertretender Bankettverkaufsleiter“ im Courtyard by Marriot Hannover Maschsee. Vor Aufnahme seiner ersten Tätigkeit im Haller COURT HOTEL war er sieben Jahre lang „Veranstaltungsverkaufsleiter/Sales Manager“ im Mercure Hotel Hannover Oldenburger Allee.

COURT HOTEL-Geschäftsführer Ralf Weber: „Ideale Lösung gefunden“

„Mit Lutz Lachmann, der mit sofortiger Wirkung alle operativen und administrativen Geschäftsbereiche unseres Hotelbetriebes übernommen hat, haben wir trotz der kurzfristig neu zu besetzenden Personalie sehr schnell eine ideale Lösung gefunden.

Überdies ist Herr Lachmann aufgrund seiner vorherigen Tätigkeit bereits in die hausinternen Abläufe integriert, so dass ein nahtloser Übergang erfolgen kann“, sagt COURT HOTEL-Geschäftsführer Ralf Weber, der ergänzt, dass „wir uns bei Torsten Carll für sein Engagement bedanken und ihm für seine weitere berufliche Laufbahn alles Gute wünschen.“

Große personelle Verantwortung

Hotelchef Lutz Lachmann übernimmt in seiner Funktion die Verantwortung von rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie 106 Zimmer, aufgeteilt in sieben Kategorien: Economy-, Comfort-, Superior-, Comfort Deluxe- und Superior Deluxe, Suiten und zwei behindertengerechte Zimmer. Auch die Leitung des exklusiven Wellness- & Beauty-Centers, eine 1.100 Quadratmeter große Pool- und Saunalandschaft, gehört zum operativen Aufgabengebiet.